Apple s’allie à Intel et Samsung pour briser le monopole de TSMC sur ses processeurs

La firme de Cupertino cherche activement à diversifier ses sources d’approvisionnement pour les processeurs de ses appareils phares. Selon Engadget, Apple mène des discussions préliminaires avec Intel et Samsung afin de réduire sa dépendance historique envers le géant taïwanais TSMC. Cette stratégie marque un tournant potentiel dans la gestion de la chaîne logistique du fabricant de l’iPhone.

Apple veut réduire sa dépendance exclusive à TSMC

Depuis plus de dix ans, Apple confie la quasi-totalité de la fabrication de ses systèmes sur puce (SoC) à TSMC. Ces processeurs alimentent les iPhone, les iPad et les Mac de dernière génération. Cependant, cette exclusivité place Apple dans une position de vulnérabilité que la direction souhaite désormais corriger. Lors d’un récent bilan financier, les dirigeants ont souligné un manque de flexibilité inhabituel au sein de leur chaîne d’approvisionnement. Cette situation a été exacerbée par la concentration actuelle des ressources mondiales vers les composants dédiés à l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, les tensions géopolitiques autour de Taïwan font peser un risque permanent sur la production. Bien qu’Apple ait déjà amorcé une relocalisation partielle avec l’usine de TSMC en Arizona, les volumes produits sur le sol américain ne représentent qu’une fraction des besoins globaux de la marque. Cette dernière a expédié près de 250 millions d’iPhone l’année dernière.

Des approches concrètes auprès d’Intel et Samsung

Apple explore différentes pistes pour sécuriser son avenir technologique. Des représentants de la marque ont récemment visité un site de production de puces Samsung en cours de développement au Texas. Parallèlement, des échanges au stade initial ont eu lieu avec Intel. Pour Intel, décrocher un contrat avec Apple représenterait une opportunité majeure de redressement économique, après plusieurs années de difficultés structurelles.

Toutefois, ces discussions restent à ce jour exploratoires. En effet, Apple n’a encore passé de commande ferme. La firme conserve également une certaine prudence vis-à-vis des technologies concurrentes de celles de TSMC. Le défi est de taille pour les deux prétendants. En effet, ils doivent prouver leur capacité à atteindre les standards d’efficacité et de finesse de gravure exigés par Apple.

Les enjeux technologiques de l’horizon 2027

Le calendrier de transition ne semble pas immédiat. Apple prévoit d’utiliser exclusivement le procédé de gravure en 2 nm de TSMC pour ses futurs processeurs A20 et A20 Pro destinés à l’iPhone 18. Par conséquent, toute collaboration réelle avec Intel ou Samsung ne verrait probablement le jour qu’à partir de 2027 ou 2028.

D’un côté, Apple s’intéresse notamment au futur procédé « 14A » d’Intel (classe 1.4 nm) pour équiper ses modèles d’entrée de gamme à l’horizon 2028. D’un autre côté, Samsung revendique une avance sur le secteur mobile avec sa puce Exynos 2600 gravée en 2 nm.

Malgré ces annonces, Samsung et Intel doivent encore surmonter des obstacles techniques persistants, tels que la gestion de la chauffe et l’optimisation des rendements de production, pour convaincre définitivement la firme à la pomme.

Alors qu’Apple peaufine sa stratégie matérielle, le groupe continue d’ajuster son offre logicielle et ses produits.

On sait par exemple que pour ses futurs systèmes, comme iOS 27, Apple prépare des outils de retouche photo dopés à l’IA pour maintenir son avance compétitive. Cette quête de performance et de maîtrise des coûts explique pourquoi certains choix radicaux sont faits sur le matériel actuel. En effet, récemment, Apple a retiré son Mac mini le plus abordable du catalogue afin de rationaliser sa gamme en attendant ces nouvelles générations de puces.