Après les retours de l’Alpha test, Bungie décide de retarder la sortie de Marathon 

C’était plus ou moins prévisible. Alors que les fans de FPS attendaient la sortie de Marathon pour le 23 septembre prochain, Bungie a surpris la communauté en annonçant un report indéfini de son futur jeu de tir en ligne. Ce titre devait marquer un tournant stratégique pour le studio après Destiny, mais face à des retours d’alpha mitigés et un contexte interne tendu, Bungie choisit de ralentir pour mieux reconstruire. Décryptage.

Report de sortie de Marathon : “créer l’expérience intense et riche en enjeux”

Il fallait s’y attendre, après les récents scandales sur la direction artistique de Marathon. En effet, des artistes ont pointé du doigt certains concept arts et éléments visuels utilisés dans l’Alpha Test du jeu, en affirmant qu’ils ressemblaient fortement à des œuvres publiées antérieurement par des créateurs indépendants.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que Bungie ait décidé à réagir. Mardi dernier, le studio américain a officiellement annoncé le report de Marathon, initialement prévu pour le 23 septembre 2025. L’ambitieux FPS multijoueur est désormais repoussé à une date indéterminée, signe d’une remise à plat plus profonde que prévue.

“À travers chaque commentaire et chaque conversation en temps réel sur les médias sociaux et Discord, votre voix a été forte et claire,” déclare Bungie dans son communiqué. “Nous avons pris cela à cœur, et nous savons que nous avons besoin de plus de temps pour créer un Marathon dans le jeu qui reflète vraiment votre passion. Après de longues discussions au sein de notre équipe de développeurs, nous avons pris la décision de retarder la sortie du 23 septembre.”

Au moment où l’on écrit ces lignes, Bungie n’a pas encore donné une nouvelle date de sortie pour Marathon. Le studio promet toutefois de partager plus de détails à l’automne, et potentiellement, une nouvelle fenêtre de lancement. “Nous profitons de cette période pour donner à l’équipe les moyens de créer l’expérience intense et riche en enjeux qu’un titre comme Marathon est censé offrir”, termine le studio.

L’objectif de Bungie semble donc clair : éviter à tout prix le même sort que Concord. Attendons de voir le fruit de leur travail dans quelques mois.