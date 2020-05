Assassin’s Creed: Valhalla a fait l’effet d’une bombe dans le monde vidéoludique. À la suite du premier trailer, les fans de la série sont devenus hystériques. En même temps, une aventure chez les Vikings était très attendue. Nous nous armons de patience pareillement de notre côté. Ubisoft avait mis différents easter-eggs un peu partout. Celui-ci sera vendu sur PS4, PS5, PC et Stadia. La mouture Xbox quant à elle sera compatible Smart Delivery, une fois que vous aurez acquis le jeu sur Xbox One vous l’aurez également sur Xbox Series X. Cependant, les joueurs PC seront limités pour l’achat du jeu. Assassin’s Creed: Valhalla sera disponible sur l’Ubisoft Store, Uplay ou Epic Game Store. Qui d’ailleurs, possède déjà beaucoup de jeux provenant du développeur. Nous devons préciser que seule la version Collector reste exclusive au store d’Ubisoft. Revivez l’émotion du premier trailer ci-dessous.

Des hommes, des femmes et de la pinte nom d’Odin

Dans la cinématique, nous découvrons Eivor notre héro dans sa version masculine. Un guerrier voulant faire perdurer son camp qui s’est vu chasser de son pays d’origine, la Norvège. Une cinématique qui a mis l’eau à la bouche de beaucoup de fans, nous compris. D’ailleurs, la décision du genre du personnage se fera comme Assassin’s Creed Odyssey. Néanmoins, dans Assassin’s Creed: Valhalla l’épopée sera identique pour les deux genres. Cela est dû à un mécontentement des admirateurs de la série, l’histoire d’Alexios et de Kassandra n’était pas la même. Cela pouvait amener un déséquilibre selon la personnalité choisie, ça avait déplu à certains fans.

Par la même occasion, cet opus permettra de jouer d’une autre façon. Hors l’expérience acquise par la voie de notre personnage, le camp sera de même important. Ce camp sera un des points centraux de cet Assassin’s Creed: Valhalla, il évoluera ou périra selon vos actes. Un arrêt au stand sera essentiel pour pouvoir reprendre lien avec vos soldats et habitants de votre camp, après tout c’est vous le chef. Ils auront besoin de votre soutien pour pouvoir développer et faire prospérer votre camp. C’est également l’endroit dans lequel vous pourrez personnaliser Eivor ou même améliorer son équipement et arme.

Un bon casting à l’horizon

Parlons un brin d’Eivor maintenant, plus précisément de l’acteur et actrice. Ashraf Ismaïl, le directeur créatif du jeu a dévoilé les deux protagonistes qui joueront Eivor dans Assassin’s Creed: Valhalla. Pour la version féminine d’Eivor, la version originale aura pour actrice Cecilie Stenspil. Celle-ci est originaire du Danemark et présente dans plusieurs films assez locaux. Tandis que l’acteur qui jouera Eivor est quant à lui un peu plus connu. En effet, Magnus Bruun présent dans The Last Kingdom qui est disponible sur Netflix jouera Eivor dans ce nouvel opus. Celui-ci connaît déjà le monde viking en raison de sa carrière et son origine danoise.

Cet opus est clairement le plus ambitieux selon Ubisoft. D’après Malek Teffaha le responsable de la communication, Assassin’s Creed: Valhalla serait plus dans la norme que ses prédécesseurs. Comme sur Odyssey qui possède énormément de quêtes parfois inutiles ou même la carte trop grande selon certains fans. Cela procurerait de temps en temps un oubli plus ou moins majeur, ce qui cassait le rythme du jeu. Ubisoft souhaite changer ça en revenant à l’essentiel et permettre aux joueurs de profiter pleinement de l’histoire d’Eivor.

Un trailer de l’Inside Xbox assez…

Décevant, oui vous lisez bien. Le trailer publié au moment de l’Inside Xbox n’a pas plu à certaines personnes. C’est un peu normal étant donné qu’ils espéraient de réelles séquences de gameplay. Cependant, ce ne fut qu’un rêve. Alors certes, nous avons eu un trailer de plusieurs scènes provenant du gameplay, mais pas assez selon certaines personnes. Néanmoins, le nouveau trailer est magnifique et les séquences sont jolies. Ce Assassin’s Creed: Valhalla est devenu l’un des jeux les plus attendus de cette génération et également de la prochaine. Nous allons vous laisser sur ce trailer. Nous avons totalement hâte de nous poser manette en main face à Assassin’s Creed: Valhalla et découvrir Eivor notre nouveau (elle) héro (ine).