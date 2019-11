Black Friday – 216€ de réduction sur la trottinette électrique Kugoo S1

Smartphone, casque, montre connectée, Smart TV, électroménager… on fouille tout l’internet pour vous proposer les meilleurs bons plans. A l’occasion du Black Friday, Geek Buying propose une réduction exceptionnelle sur la trottinette électrique KUGOO S1 !

48% de rabais sur la trottinette électrique Kugoo S1

La Kugoo S1 est aujourd’hui disponible pour 229,99€. L’occasion idéale de se produire une trottinette électrique endurante et performante. Le produit possède une batterie de 6Ah couplée à un moteur de 350W. Ce qui résulte en une autonomie de 30km pour une recharge en maximum 4h. Sa vitesse maximale atteindre les 30km/h.

-48% Trottinette électrique Kugoo S1 30km d'autonomie pour une vitesse maximum de 30km/h GKB217S

L’engin est pliable et à des dimensions de 105 * 45 * 93 cm pour un poids de 11kg. Le poids maximum supporté par la trottinette électrique est de maximum 120 kg. Pour votre sécurité, le produit dispose de deux types de freinage: un électrique et un manuel. Des LED sont disposées à l’avant afin de vous permettre de voir dans l’obscurité et à l’arrière pour vous signaler aux autres véhicules lors de vos freinages.

Un écran LED sera aussi présent afin de vous informer de la vitesse et autonomie restante.

Pour les plus intéressés, vous avez jusqu’au 3 décembre pour profiter de cette offre promotionnelle de Black Friday. Ne prenez donc pas trop votre temps !

On espère que ce bon plan sur la trottinette électrique Kugoo S1 vous a plu et que le produit fera partie de vos cadeaux de Noël !

