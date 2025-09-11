BLUETTI impressionne à l’IFA Berlin 2025 avec ses solutions d’énergie propre

Le salon IFA Berlin 2025 a marqué un tournant majeur pour le secteur de l’énergie propre. Parmi les exposants, BLUETTI s’est distingué en dévoilant des solutions innovantes pour un avenir plus vert. Découvrez comment la marque met la technologie au service de l’autonomie énergétique, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Les nouveautés BLUETTI présentées au salon IFA Berlin 2025

Lors de l’IFA Berlin 2025, BLUETTI a présenté trois nouveautés majeures. La Pioneer Na est la première centrale électrique portable au sodium-ion au monde. Elle fonctionne même à très basse température, jusqu’à -25°C, et offre une puissance fiable de 1 500 W. La solution RVSolar est pensée pour l’énergie hors réseau, idéale pour les utilisateurs de camping-cars. Enfin, le tout nouveau FridgePower, un système d’alimentation mince, promet de garder vos denrées au frais, même en cas de coupures.

Des solutions énergétiques innovantes pour la vie nomade

Avec sa technologie avancée, BLUETTI facilite la vie en plein air. La gamme Elite réunit portabilité et capacité. Elle convient parfaitement pour les aventures en pleine nature comme pour les besoins d’alimentation de secours à la maison. Le système RVSolar se distingue par son installation rapide – seulement 30 minutes. Il fonctionne grâce à divers types d’énergie : panneaux solaires, réseau électrique, générateur ou alternateur. Ainsi, il assure une alimentation continue pour toutes les escapades.

L’autonomie énergétique domestique grâce à BLUETTI

Chez soi, BLUETTI propose des solutions modulaires comme le FridgePower et le système EP2000. Le FridgePower est aussi fin qu’un smartphone et s’installe partout. Il peut se piloter à la voix via Alexa ou Google Home. Le système EP2000 offre jusqu’à 20 kW/51,6 kWh de capacité, compatible avec l’énergie solaire jusqu’à 30 kW. Ces innovations aident à réduire les coupures et les factures d’électricité, rendant chaque foyer plus indépendant.

Pour conclure, BLUETTI confirme son rôle de leader dans les solutions de stockage d’énergie. Avec ses produits innovants, la marque rapproche chacun d’un avenir plus vert et plus autonome. Grâce à la technologie, il devient facile de consommer moins, tout en profitant d’une énergie fiable partout et en toute circonstance.

