ZTE MTN 5 bandes : une avancée remarquable pour la connectivité africaine

il y a 24 minutesDernière mise à jour: 11 septembre 2025
ZTE et MTN lancent la première radio distante à 5 bandes, un progrès inédit en Afrique.

Le secteur des télécommunications en Afrique fait un grand pas en avant grâce à ZTE MTN 5 bandes. Cette nouvelle solution innovante promet de transformer la connectivité, en particulier en Afrique du Sud. Découvrez les atouts de cette avancée technologique et son impact sur le continent africain.

Unité radio distante à 5 bandes : une avancée majeure en Afrique

ZTE Corporation et MTN viennent de réussir le déploiement commercial de la première unité radio distante à 5 bandes au monde. Ce système, installé au Cap occidental, révolutionne la gestion des fréquences radio pour les réseaux mobiles.
L’Afrique du Sud, déjà avancée dans les télécommunications, bénéficie ainsi d’une nouvelle solution pour répondre aux besoins croissants en connectivité. Cette initiative offre une meilleure couverture même dans les zones les plus éloignées du pays.

Les bénéfices techniques et écologiques de la solution ZTE MTN

Cette innovation ZTE MTN 5 bandes présente de nombreux avantages techniques. Elle réduit de 50 % le nombre de modules radio sur les pylônes, ce qui allège la structure et facilite les installations.
De plus, le poids des équipements diminue de 23 % et la résistance au vent est réduite de 18 %. Grâce à une technologie d’amplificateur de pointe, la consommation d’énergie sur site baisse de près de 43 %.
L’efficacité énergétique s’améliore de presque 46 %, ce qui aide à préserver l’environnement et à construire une industrie plus verte.

Collaboration stratégique pour l’innovation en télécommunications

La collaboration entre ZTE et MTN démontre la volonté d’accélérer la transformation numérique de l’Afrique. Les deux entreprises partagent une vision : allier progrès technologique et responsabilité environnementale.
Cette coopération permet de répondre aux défis de capacité, de coût et d’énergie des opérateurs, tout en ouvrant la voie à de nouveaux modèles reproductibles pour le marché mondial.
ZTE et MTN travaillent main dans la main pour bâtir des réseaux plus intelligents, durables et inclusifs.

En conclusion, la solution ZTE MTN 5 bandes marque un tournant pour l’Afrique du Sud et tout le continent. Ce développement allie innovation, économies d’énergie et respect de l’environnement. À travers ce partenariat, ZTE et MTN posent les bases d’un futur numérique prospère et plus durable.

