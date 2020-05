CDiscount lance un forfait mobile 30 Go à 3,99€ par mois

CDiscount vient de lancer une toute nouvelle offre 30 Go pour 3,99€. Clairement, si vous souhaitez faire des économies sans sacrifier votre enveloppe de données mobiles, c’est le forfait mobile qu’il vous faut.

30 Go pour 3,99€ par mois – CDiscount lance LE nouveau forfait mobile du moment

Le confinement est terminé, cependant les promos sur les forfaits mobiles continuent de plus belle. Après Sosh et ses 80 Go pour 13,99€, CDiscount lance une offre choc avec 30 Go de data pour 3,99€.

De quoi se compose l’offre ?

Pour commencer, ce forfait mobile CDiscount dispose d’une bonne enveloppe de données mobile de 30 Go en 4G. Une bonne quantité pour toute les personnes surfant sur internet et écoutant de la musique. Par contre si vous consommez régulièrement des vidéos sur YouTube ou des lives Twitch, on vous conseille de chercher des forfaits avec plus de volume internet. Concernant la data à l’étranger, vous disposerez de 3 Go par mois. Assez pour se dirigez ou faire des recherches lors de vos expédition dans une ville étrangère (un jour peut être…). Les appels, SMS et MMS illimités sont bien évidemment de la partie. Les appels sont gratuit en France métropolitaine et depuis l’Erope et les DOM vers la France. Le forfait mobile est sans engagement et dispose d’un prix de 3,99€ pendant 6 mois, puis passe à 12€.

Pour rappel, CDiscount Mobile passe par le réseau de NRJ Mobile. L’opérateur est d’ailleurs lui-même raccordé à Bouygues Telecom, SFR et Orange. Le réseau vous sera attribué automatiquement selon la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

