Forfait mobile 100 Go : RED by SFR baisse le prix à 16€ par mois

Un nouveau forfait mobile 100 Go fait son entrée dans la guerre des prix des opérateurs. C’est ainsi au tour de RED by SFR de présenter son offre attractive à prix réduit à vie et sans engagement.

Forfait mobile 100 Go RED by SFR à 16€ par mois

Après avoir mis en avant son forfait phare à 60 Go pendant des semaines, RED by SFR baisse le prix de son offre 100 Go. L’opérateur effectue ainsi une baisse de 4€ sur le forfait. Ce qui fixe son prix à seulement 16€ par mois, et ce pour une durée illimité. L’opérateur promet de ne pas augmenter son forfait mobile après un an. Vous ne craindrez ainsi pas de voir votre forfait doubler au bout d’une année de souscription. Et bien évidemment, il est sans engagement.

Comme dit précédemment, le forfait mobile dispose de data mobile de 100 Go en 4G. Une enveloppe internet largement suffisante pour tous, principalement idéale pour les gros consommateurs de contenu multimédias sur mobile. On retrouve ensuite dans cette offre les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM. Pour les voyageurs, 10 Go de données mobiles à l’étranger sont aussi compris. Une capacité largement suffisante pour ne pas se perdre et découvrir de nouveaux lieux. Dernier petit ajout, RED by SFR ajoute 100 Go de stockage dans SFR Cloud. Un bon moyen pour faire de la place dans votre mobile. Cette offre en série limitée est disponible jusqu’au 11 mai.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

