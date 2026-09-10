Comment suivre en direct la conférence Apple du 9 septembre et découvrir les nouveaux iPhone ?

Apple s’apprête à animer sa célèbre keynote de rentrée ce 9 septembre. Cet événement marque un tournant historique pour la marque californienne. En effet, John Ternus prend la parole pour sa toute première présentation principale en tant que nouveau PDG du groupe. Il succède ainsi à Tim Cook, qui occupe désormais le poste de président exécutif.

La procédure complète pour regarder la keynote en ligne

La conférence « Surprise and shine » débute précisément à 13h ET, soit 10h PT (19h heure française). La firme de Cupertino diffuse la présentation à travers plusieurs canaux digitaux pour toucher son public mondial.

Vous pouvez vous connecter directement sur le site officiel d’Apple depuis votre navigateur internet. L’application Apple TV transmet également le flux vidéo en haute définition sur l’ensemble de vos appareils compatibles. Par ailleurs, la chaîne officielle YouTube d’Apple diffuse aussi l’intégralité du spectacle en direct.

L’arrivée très attendue du premier iPhone pliant

Toutes les rumeurs convergent vers la présentation de la toute première génération de téléphones pliables d’Apple. Les analystes spécialisés confirment le lancement de ce modèle révolutionnaire.

L’appareil arborerait un écran externe de 5,5 pouces et une surface d’affichage interne de 7,8 pouces. Cette diagonale rapproche le smartphone de la tablette iPad Mini. Son prix de vente pourrait cependant dépasser les 2 000 dollars. L’équipement photo ferait l’impasse sur un téléobjectif dédié, un point qui pourrait surprendre certains utilisateurs avertis. Pour découvrir toutes les fuites sur ces nouveautés, consultez le résumé complet des rumeurs sur l’iPhone Ultra et les iPhone 18 Pro.

La nouvelle gamme d’iPhone et les montres connectées

Les analystes prévoient également la sortie des versions iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max lors du show. Un coloris bleu ciel inédit pourrait même faire son apparition sur les déclinaisons Pro. En revanche, le constructeur décale la sortie de la version standard de l’iPhone 18 et de l’iPhone Air au printemps 2027.

En parallèle des téléphones, Apple renouvelle ses montres connectées emblématiques. Le public attend ainsi l’Apple Watch Series 12 et la robuste Apple Watch Ultra 4. La version économique Apple Watch SE ne recevra pas de mise à jour cette année.