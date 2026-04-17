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Delta impressionne à la Hannover Messe avec ses solutions durables et innovantes

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 17 avril 2026
2 minutes de lecture
Delta présente ses innovations IA et énergie durable à la Hannover Messe 2026.

Delta, leader des solutions de gestion de l’énergie, marque les esprits à la Hannover Messe 2026. Avec sa vision « Delta Sustainable Factory », Delta veut accélérer la transformation vers une industrie plus intelligente, électrifiée et surtout durable. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des innovations majeures, intégrant IA, jumeaux numériques et efficacité énergétique. Ces solutions sont pensées pour répondre aux grands défis industriels du futur.

Les innovations intelligentes de Delta à la Hannover Messe 2026

Delta utilise les dernières technologies pour réinventer l’industrie. Grâce à l’intelligence artificielle, la production devient plus rapide et flexible. Une démonstration de production assistée par IA sera présentée lors du salon. Les jumeaux numériques vont permettre de simuler et d’optimiser les processus industriels en temps réel.

Delta mettra également en avant sa nouvelle gamme d’alimentations industrielles Chameleon. Ce lancement montre une volonté claire d’innovation au service de la performance et de la fiabilité.

Automatisation avancée et flexibilité pour l’industrie moderne

Dans les usines du futur, l’automatisation est essentielle. Delta propose des solutions de pointe avec des robots collaboratifs et des systèmes d’insertion PCB modernes. Le cobot DC16, par exemple, optimise la palettisation de façon automatisée. La série Compact Multi-Drive MX300 offre aussi une architecture modulaire multi-axes. Cette approche aide les industriels à gagner de la place et à mieux organiser leur chaîne de production.

Solutions énergétiques et recharge pour la mobilité électrique

La transition énergétique est au cœur des priorités de Delta. Le chargeur rapide DC UFC 500 répond aux besoins des flottes et des usages intensifs. La nouvelle solution de stockage d’énergie tout-en-un série C allie batteries, gestion thermique avancée et contrôleur dans une armoire compacte. Ces innovations rendent possible le peak shaving, l’équilibrage des charges et l’optimisation de la consommation énergétique globale.

  • Recharge rapide de véhicules électriques
  • Stockage d’énergie évolutif
  • Gestion intelligente des ressources

En résumé, Delta prouve une fois de plus sa capacité à mener la transformation industrielle vers plus de durabilité. Grâce à l’IA, à la robotique et à des solutions énergétiques de pointe, Delta accompagne les industriels dans leur transition. La Hannover Messe 2026 sera l’occasion de découvrir ces innovations qui rendent les usines plus efficaces, plus résilientes et plus vertes. Delta confirme ainsi son engagement à bâtir un avenir énergétique meilleur pour tous.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 17 avril 2026
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La rédac

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