Explosion de couleurs : succombez à la joie sonore de la nouvelle enceinte Audio Pro C5 MkII Yellow

Audio Pro, la marque suédoise qui fait vibrer nos salons, revient sur le devant de la scène avec une surprise haute en couleur. Toujours à la pointe de la technologie audio, la marque propose dès la mi-avril une édition limitée de son enceinte sans fil iconique : la C5 MkII W Classic en jaune éclatant, à temps pour égayer l’été.

Un design solaire pour réveiller vos intérieurs

Impossible de passer à côté : la nouvelle version de la C5 MkII W Classic affiche un jaune vif qui attire tous les regards. Cette édition limitée conserve les codes de la série C5, avec sa poignée en cuir élégante sur le dessus et un design épuré sans grille à l’avant. Le jaune lumineux est renforcé par des touches en métal couleur laiton sur les commandes et les grilles d’enceinte. Résultat : un look aussi premium qu’original, qui s’intègre dans tous les décors, du salon scandinave à l’appartement arty.

Seuls quelques exemplaires de cette édition spéciale seront disponibles. Il va donc falloir être rapide pour ajouter cette pièce audacieuse à votre collection audio. Disponible dès mi-avril 2026, la C5 MkII W Classic Limited Yellow Edition sera proposée à 300 €, soit autant en dollars ou pour 260 livres sterling.

Une technologie de pointe pour une expérience immersive

Au-delà du look, ce modèle bénéficie des avancées de la nouvelle génération W d’Audio Pro. Grâce à une conception soignée et à un processeur audio amélioré, le son gagne en clarté et en puissance. La nouvelle appli Audio Pro Linkplay permet un contrôle intelligent et une navigation intuitive. Elle offre aussi la compatibilité multiroom avec tous les produits de la marque.

Pour le geek audiophile, l’enceinte donne accès à Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect. Elle propose également un égaliseur avancé, la correction acoustique selon la pièce, et la synchronisation parfaite entre plusieurs enceintes. Vous pouvez jouer la même musique dans toute la maison ou stéréo sur une paire de C5 MkII W. Les six touches programmables permettent un accès rapide à vos playlists ou radios préférées, sans même ouvrir l’appli. Brancher une platine vinyle ou un lecteur CD se fait aussi très simplement grâce à l’entrée RCA analogique.

Avec toutes ces options, la C5 MkII W Classic Yellow promet de mettre du soleil et du dynamisme dans vos journées. Prêts à faire claquer la couleur et le son dans votre salon ? Dites-nous en commentaire si cette édition limitée vous fait craquer ou partagez l’info à votre bande d’audiophiles !