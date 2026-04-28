Aokah offre une avancée décisive pour gérer les GCC avec succès

La gestion des Global Capability Centers (GCC) change de visage avec le lancement récent de la plateforme Aokah. Grâce à l’intelligence artificielle, les entreprises bénéficient d’une solution unique pour passer de la stratégie à l’exécution de leurs projets GCC, plus rapidement et sans perte de qualité.

Une plateforme IA pour transformer la gestion des centres GCC

Avec Aokah, la création et la gestion des centres de compétences mondiaux deviennent simples et structurées. Cette plateforme intègre deux produits phares : Explorer et Builder. Ensemble, ils offrent une orchestration complète, de la prise de décision jusqu’à la mise en œuvre sur le terrain.

Explorer et Builder : optimiser la stratégie et l’exécution

Explorer permet d’effectuer une analyse rapide et fiable pour sélectionner la meilleure localisation d’un GCC. Elle propose une modélisation détaillée des coûts et des scénarios adaptés à chaque entreprise. Les analyses et recommandations sont prêtes à être présentées aux conseils d’administration en un temps record.

Ensuite, Builder prend le relais pour piloter l’exécution. Il supervise toutes les étapes clés : création de l’entité, acquisition des talents, gestion des fournisseurs, conformité et informatique. Cette orchestration réduit considérablement les risques d’échec et de dépassement de coûts, offrant ainsi une visibilité en temps réel sur les progrès réalisés.

Aokah, un allié pour la performance des grandes entreprises

Aujourd’hui, plusieurs grandes entreprises mondiales font confiance à Aokah dans des secteurs variés comme la logistique, la fabrication et la grande consommation. Elles profitent de :

Décisions plus rapides et appuyées par des données solides

Un suivi rigoureux de chaque étape de leurs projets

Une meilleure maîtrise des risques liés à l’exécution

Les retours montrent une amélioration nette de la performance et de la gouvernance grâce à cette innovation.

En résumé, Aokah redéfinit la gestion des GCC, en reliant de façon transparente la stratégie à l’action. Les entreprises gagnent en efficacité et en confiance sur l’ensemble de leurs projets mondiaux. Grâce à une intelligence artificielle performante, la plateforme devient indispensable pour réussir l’orchestration des centres de compétences à l’international.

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