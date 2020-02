Facebook lance son Pinterest, conférence Apple et encadrement des enfants influenceurs – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de TV, Apple Plan, Nvidia et Activision Blizzard. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Facebook, Pinterest, Apple et loi enfants influenceurs . Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Facebook lance un concurrent à Pinterest

L’équipe New Product Experimentation (NPE) de Facebook vient de lancer une toute nouvelle application. Du nom de Hobbi, celle-ci permet de partager des photos de vos DIY et autres réalisations artistiques. Comme sur Pinterest, il est possible de faire des « collections visuelles », c’est-à-dire un regroupement de plusieurs liens dans un dossier. Une bonne façon en soi de partager à vos proches vos créations et l’avancement de vos projets. Google avait aussi récemment lancé Tangi, un nouveau réseau social vidéo dans le même genre.

Une date de conférence Apple pour l’iPhone 9 (SE 2), iPads et Air Tag ?

Comme pour l’iPhone SE en 2016, Apple pourrait tenir une conférence de presse fin mars et plus particulièrement aux alentours du 31 Mars. Celle-ci serait la dernière avant la prochaine WWDC (Worldwide Developers Conference) où la marque présente ses dernières nouveautés logicielles. Au programme de la conférence de mars, l’iPhone 9 ou SE 2 serait présenté. Pour rappel, l’iPhone 9 devrait reprendre l’idée de l’iPhone SE premier du nom (un iPhone 6S dans le corps d’un iPhone 5S). Ainsi, l’iPhone 9 reprendrait les codes de design de l’iPhone 8 avec son dos en verre, son unique appareil photo ainsi que son écran de 4.7 pouces avec de grosses bordures (accompagné de Touch ID) mais avec des améliorations techniques. Il serait notamment équipé de la puce A13 d’Apple (déjà présente sur les iPhone 11) et de 3Go de mémoire vive (contre 2Go du 8).

Les rumeurs parlent aussi de 0.5mm d’épaisseur en moins par rapport à l’iPhone 8. Malheureusement, nous ne savons pas encore si ce dernier bénéficiera du mode portrait logiciel, de Deep Fusion ou même de l’UWB qui permet aux iPhone 11 de localiser des appareils avec plus de précision. Le smartphone devrait être vendu aux alentours de 490€ en France et serait disponible en rouge (RED), gris sidéral et argent. À l’issue de cette conférence, Apple pourrait également présenter une nouvelle Apple TV ou des nouveaux Mac. La sortie d’un nouvel iPad Pro ainsi que AirTag n’est également pas impossible.

La loi encadre désormais les enfants influenceurs

Enfin une bonne nouvelle venant de l’Assemblée nationale. En effet, les pouvoirs politiques ont, à l’unanimité, voté pour un encadrement plus clair des enfants influenceurs, mettant aussi sur le devant les responsabilités des parents. Ayant pour but d’empêcher un travail dissimulé ou des détournements de fonds, les « influenceurs » mineurs voient leurs horaires ainsi que leur rémunération être encadrés par la loi, évitant ainsi tout litige pouvant intervenir entre les enfants, et ceux gérant leurs intérêts, à savoir majoritairement les parents. Cela a pour but de responsabiliser les parents face à l’appât du gain.

De toutes les lois prescrites, la plus importante somme l’emploi du temps de l’enfant d’être compatible avec sa scolarisation. Concernant sa rémunération, 90% des revenus devront être reversés à la Caisse des Dépôts et Consignations par ses responsables légaux. L’organisme reversera alors les montants perçus à l’enfant lors de ses 18 ans. Des mesures préventives qui permettent d’encadrer un statut d’ « influenceur » en plein essor.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre projet vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour de Facebook, Pinterest, Apple et loi enfants influenceurs. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !