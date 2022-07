Facebook propose un nouveau fil d’actualité sur smartphones

Même si Facebook semble de plus en plus boudé, la plateforme continue à réunir des milliards de personnes (1,9 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour fin 2020) et à s’améliorer. D’ailleurs, le réseau social profite désormais d’un tout nouvel onglet sur smartphones nommé « Feeds », alias « Fil de publications » en français. Grâce à ce dernier, les utilisateurs peuvent tout simplement voir les contenus publiés par leurs proches ainsi que les pages et les groupes qu’ils suivent par ordre chronologique.

Dans un nouveau billet de blog, Meta est venu annoncer du changement pour les fils d’actualités de Facebook. En effet, le groupe est venu mettre en place un nouveau fil d’actualité chronologique regroupant l’ensemble des publications afin de permettre aux utilisateurs de « voir facilement les publications les plus récentes de vos amis, pages et groupes ».

Nommé « Fil de publications » (« Feeds » en anglais), ou « Fils » en version abrégée, ce nouvel onglet disponible sur smartphones revient aux sources du réseau social, soit l’affichage des publications les plus récentes, non enrichies par des publications proposées par l’algorithme. Ainsi, cette section propose une alternative à l’affichage par défaut des « Meilleures histoires », se retrouvant désormais dans l’onglet Accueil.

Disponible au cours de la semaine prochaine sur les applications Facebook sur iOS et Android, le nouvel onglet Fils permet aux utilisateurs de créer une liste d’amis, de pages et de groupes les intéressant et de filtre les contenus qu’ils ne souhaitent pas voir. Le réseau social souhaite ainsi offrir « plus d’options » aux internautes pour visualiser le contenu qu’il souhaite et le trier. À noter, Facebook précise qu’il n’y a « pas de contenu recommandé dans l’onglet Fil de publications ».

De son côté, l’onglet Accueil se définit désormais comme « un ‘moteur de découverte’ qui vous permet de trouver de nouveaux contenus et de vous abonner à de nouveaux Créateurs grâce aux recommandations ». Facebook vient préciser ensuite rapidement que l’onglet Fil de publications est « un moyen simple d’accéder à tout le contenu publié par les personnes et les communautés avec lesquelles vous êtes déjà en contact ».

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Facebook : les groupes évoluent en s’inspirant de Discord !