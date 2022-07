Instagram améliore sa fonctionnalité pour découvrir les lieux autour de vous

Instagram disponible d’une fonctionnalité très intéressante afin de permettre aux utilisateurs de la plateforme de découvrir les lieux autour de vous. En effet, une carte interactive offre la possibilité de visualiser en images les commerces environnants à travers les photos et vidéos publiées sur la plateforme. Bonne nouvelle, nous venons d’apprendre que cette carte venait d’être améliorée, gagnant notamment de nouvelles fonctionnalités.

Du nouveau pour la carte interactive d’Instagram

Depuis un moment, Instagram propose une carte interactive ayant pour objectif d’explorer les contenus partagés par les utilisateurs de la plateforme.

Le groupe Meta (ex-Facebook) vient d’annoncer l’amélioration de cette fonctionnalité via l’ajout de plusieurs nouveautés. Sans grande surprise, l’objectif est de permettre aux utilisateurs d’identifier rapidement les lieux les plus référencés sur la plateforme, soit ceux étant le plus pris en photo ou vidéo.

Pour accéder à cette nouvelle carte interactive, il suffit d’effectuer une recherche dans l’onglet Explorer et de cliquer sur la localisation d’une publication. Instagram affichera alors automatiquement les autres lieux populaires à proximité. À noter, des filtres sont disponibles afin d’afficher certains types de lieux : cafés, bars, restaurants, hôtels, parcs et jardins…

Dans le cas où vous auriez des lieux coups de cœur à visiter plus tard, sachez qu’il est possible de les sauvegarder. Il est aussi possible de les partager avec des proches par message privé et de s’y abonner. Instagram vient ainsi enrichir les déambulations de ses utilisateurs dans leur ville de résidence ou encore lors de voyages.

