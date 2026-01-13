Facture d’électricité : une baisse automatique dès le 1ᵉʳ février 2026

L’année 2026 commence avec une annonce positive pour les foyers français. Le gouvernement a confirmé une diminution du prix de l’abonnement d’électricité, applicable dès le 1er février. Cette baisse résulte de la réduction de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), une taxe intégrée à toutes les factures. Concrètement, cela représente environ 10 euros d’économie par an pour un ménage moyen, et jusqu’à 200 euros pour certains professionnels, comme les boulangers.

Une mesure qui concerne tous les contrats d’électricité

Cette mesure, qui concerne l’ensemble des contrats d’électricité, ne demande aucune démarche particulière de la part des consommateurs. Elle s’applique automatiquement et vise à alléger légèrement le poids des dépenses énergétiques dans un contexte où les prix de l’électricité restent élevés.

Contrairement à certaines aides ciblées, cette baisse ne dépend ni des revenus ni du fournisseur d’électricité. Elle concerne tous les abonnés en France, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, a précisé que cette décision permet de restituer 540 millions d’euros de pouvoir d’achat aux Français.

Il faut noter que cette réduction ne touche pas le prix du kilowattheure consommé, mais uniquement la partie fixe de la facture : l’abonnement. Autrement dit, les économies resteront modestes pour les ménages. Néanmoins, elles peuvent être plus significatives pour les entreprises qui disposent de puissances de compteur plus élevées.

Un premier pas vers une stratégie énergétique plus large

Le gouvernement présente cette baisse comme un premier geste concret en faveur du pouvoir d’achat et de la transition énergétique. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé qu’un grand plan d’électrification des usages sera présenté dans les prochaines semaines. L’objectif est de renforcer la souveraineté énergétique de la France. Et ce, tout en accompagnant les ménages et les entreprises dans leurs besoins croissants en électricité.

Cette réduction de la CTA s’inscrit donc dans une dynamique plus large. Elle vise à préparer le terrain pour des mesures plus ambitieuses, qui pourraient avoir un impact plus marqué sur les factures. En attendant, les consommateurs bénéficieront d’une petite baisse automatique, sans formalité, qui vient alléger légèrement leur budget dès ce mois de février.