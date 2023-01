FCI – Systèmes à piles à combustible haute efficacité pour les maisons et les bâtiments

FCI est une entreprise axée sur le développement et la commercialisation de technologies de piles à combustible et d’électrolyseurs pour la production d’énergie propre. Les piles à combustible et les électrolyseurs sont toutes deux des technologies importantes pour la production d’hydrogène, qui est un vecteur d’énergie propre et polyvalent qui peut être utilisé pour alimenter une variété d’applications, y compris le transport, la production d’électricité et les processus industriels. FCI est une entreprise mondiale qui fournit des solutions énergétiques innovantes pour une société durable à faibles émissions de carbone. FCI est une JV entre la Corée et l’Arabie Saoudite pour promouvoir les industries de l’énergie pour l’économie de l’hydrogène en Corée et l’économie circulaire du carbone en Arabie Saoudite.

FCI fournit des solutions énergétiques propres basées sur des piles à combustible à haute température telles que les SOFC et les MCFC et sur la technologie d’électrolyseur (SOE). Nous commercialisons des produits de piles à combustible et d’électrolyseur économiques et à grande échelle en utilisant notre technologie de base et notre technologie de génie système avancée.

Quel est votre objectif au CES 2023?

Nous avons décidé de participer à cet événement après avoir reçu des informations sur l’exposition CES de S-OIL, qui est une société d’investissement pour FCI.

Le SOFC, notre produit principal, peut être utilisé comme une source d’énergie écologique qui peut être directement installée et utilisée là où une alimentation est nécessaire, y compris dans les maisons, les bâtiments et les centres de données. Par conséquent, on peut dire que l’utilisation du produit est élevée dans les grandes villes comme Séoul.

En particulier, étant donné que Séoul est une administration locale de premier plan qui favorise la fourniture de sources d’énergie écologiques, il s’agit d’une opportunité de promotion pour FCI pour transmettre visuellement la valeur d’utilisation du produit et maximiser sa valeur d’utilisation en exprimant la fourniture de nos produits de piles à combustible dans tout Séoul.

Qu’est-ce que le produit de FCI ?

FCI a développé un système de cogénération micro-pile à combustible à haute efficacité optimisé qui peut produire à la fois de l’électricité et de la chaleur pour une utilisation dans les maisons, les entreprises, les bâtiments publics et les fermes intelligentes. Le produit commercial actuel de l’entreprise, RevGEN 1.5, a une capacité de 1,5 kW et convient à une installation dans les maisons et les bâtiments. Il a une efficacité de production d’électricité d’environ 55% et une efficacité totale du système, y compris la récupération de chaleur, de plus de 95%. Ce produit est capable de régler sa production d’électricité et sa fourniture de chaleur en fonction de la demande. FCI propose également des produits spécialisés pour la génération d’énergie hybride avec d’autres sources, ce qui rend leurs systèmes de piles à combustible largement applicables sur le marché des piles à combustible de bâtiment domestique et international.

Pour mettre en valeur le potentiel de ce système d’énergie propre, FCI a créé une vidéo utilisant la modélisation 3D pour décrire son application et son utilisation dans une ville. La vidéo illustre l’installation de systèmes de piles à combustible FCI dans la ville pour produire et fournir de l’électricité et de la chaleur, et présente également le concept d’une centrale électrique virtuelle (VVP) dans laquelle les piles à combustible situées dans le centre-ville sont utilisées de manière intégrée. Grâce à cette exploitation intégrée, il est possible d’atteindre l’indépendance énergétique dans le centre-ville en produisant et en consommant efficacement l’électricité générée dans le quartier. De plus, la vidéo dépeint une société où l’excès d’électricité peut être vendu à d’autres régions, générant des revenus supplémentaires tout en promouvant la coexistence rationnelle. FCI espère utiliser cette vidéo pour fournir aux visiteurs une compréhension plus facile de leur système de piles à combustible et pour offrir un aperçu d’une ville propre et durable à l’avenir.

Notre performance de vente de produits est attendue avec impatience à partir de 2023, et nous avons obtenu les marchés captifs suivants :

à l’étranger: contrat d’achat conditionnel de 150 MW signé avec Saudi Taqnia Energy

domestique: lettre d’intention d’achat de 363 MW domestique avec S-OIL et un certain nombre de centrales électriques à piles à combustible.

Novembre 2022, « Prix du mérite de brevet » au « Forum international de l’énergie hydrogène » Octobre 2022, certification KGS pour le système SOFC de 1,5 kW Mai 2022, sélectionné en tant que projet de soutien à l’entreprise spécialisée en hydrogène par la ville de Pohang Novembre 2021, le « Prix du ministre des PME et de l’autonomisation des femmes » au « Salon de l’entrepreneuriat de la petite et moyenne entreprise de Corée » Septembre 2021, lauréat du « Grand prix du développement de la technologie de l’énergie de l’année » au « Forum international de l’énergie hydrogène » Juin 2021, lauréat du « Prix de l’innovation en matière d’énergie » au « Forum international de l’énergie hydrogène » Avril 2021, sélectionné comme projet de démonstration de centrales électriques à piles à combustible par la ville de Pohang

Quels sont les défis futurs de FCI ?

Notre défi principal consiste à commercialiser notre produit de piles à combustible à haute température, le SOFC, en tant que source de puissance écologique pouvant être directement installée et utilisée là où il est nécessaire de produire de l’électricité, y compris dans les maisons, les bâtiments et les centres de données.

Nous devons également continuer à développer notre technologie de piles à combustible et d’électrolyseurs pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts, ainsi qu’à étendre notre gamme de produits pour répondre aux besoins de différents marchés et applications.

Enfin, nous devons continuer à travailler avec nos partenaires pour développer et promouvoir l’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur d’énergie propre et flexible, en contribuant ainsi à la transition vers une société à faible émission de carbone.

Quels sont les points forts de FCI ?

Technologie de piles à combustible et d’électrolyseurs de haute qualité

Systèmes de cogénération à piles à combustible à haute efficacité

Large gamme de produits adaptés à différents marchés et applications

Solide expertise en ingénierie de systèmes et en développement de produits

Collaboration étroite avec des partenaires clés du secteur de l’énergie

Forte présence sur le marché mondial, avec des installations et des partenariats dans de nombreux pays

En résumé, FCI est un leader dans le domaine de la technologie de piles à combustible et d’électrolyseurs pour la production d’énergie propre. En proposant des solutions innovantes et écologiques, FCI vise à contribuer à la transition vers une société à faible émission de carbone. Grâce à sa gamme de produits de haute qualité et à son expertise en ingénierie de systèmes, FCI est bien placée pour répondre aux besoins de différents marchés et applications. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires du secteur de l’énergie, FCI espère contribuer à la promotion de l’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur d’énergie propre et flexible à l’échelle mondiale.