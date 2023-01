Test – Logitech MX Mechanical Mini : un clavier mécanique pensé pour la bureautique

Logitech a récemment étendu sa gamme de périphériques MX pensés pour la productivité, avec un nouveau clavier : le Logitech MX Mechanical. Testé dans sa version « Mini », le MX Mechanical est un clavier mécanique, mais qui se différencie des modèles traditionnels par un débattement plus faible et un bruit atténué, mais toujours présent. A-t-il toutes les qualités pour se placer à la hauteur MX Keys, référence des claviers de bureautique depuis plusieurs années ? Réponse dans ce test !

Déballage et présentation du Logitech MX Mechanical Mini

Depuis 2019, le MX Keys est le clavier de référence dans le milieu de la bureautique. Avec cette nouvelle proposition, Logitech cherche à séduire des professionnels habitués à la sensation de frappe des claviers mécaniques. Habituellement, les claviers mécaniques sont davantage orientés gaming, mais les constructeurs se mettent à en proposer pour tous les usages, à l’instar de Razer avec son Pro Type Ultra que nous avons testé récemment. Logitech a donc tenté ce pari, en mélangeant l’expérience de la gamme MX avec ce type de clavier.

La boite et les accessoires accompagnant le Logitech MX Mechanical Mini restent dans la lignée de ce que Logitech a l’habitude de proposer avec ses périphériques de la gamme MX. Dans la boite, on retrouvera un câble USB-A vers USB-C ainsi qu’un récepteur Logi Bolt pour accompagner le clavier.

Ergonomie et design

Pour ce qui est du design, on retrouve un châssis gris foncé en plastique, surmonté d’une plaque d’aluminium anodisée qui lui permet une excellente rigidité. Le clavier pèse 612 g et mesure 31,2 x 13,2 x 2,6 cm. Bien que la fabrication soit de bonne qualité, le châssis en plastique enlève un peu l’aspect premium que l’on pourrait avoir avec un MX Keys.

Au dos, on apprécie le patin antidérapant sur quasiment toute la longueur du clavier : il ne bougera pas. Le MX Mechanical dispose d’un seul réglage d’inclinaison sur 8° permettant une position plus agréable qu’en le laissant à plat.

Logitech a fait le choix du low-profile pour son premier clavier mécanique : les touches, qui semblent léviter au-dessus de la base, sont plutôt larges, relativement plates et adoptent toutes le même profil. Encore une fois, Logitech appose les inscriptions pour les systèmes d’exploitation Mac et Windows ; si bien que certaines touches se retrouvent surchargées. Elles sont en ABS simple de deux nuances de gris différentes suivant le type de touche. Les touches sont translucides sur les caractères pour laisser passer le rétroéclairage blanc des switchs. Ceux-ci proviennent de chez Kailh et ils sont disponibles en trois variantes : Blue (cliky), Red (linéaire léger) et Brown (tactile léger). Malheureusement, en France le seul switch proposé est le marron, tactile léger donc.

Le rétroéclairage est parfaitement géré avec une LED placée en haut de chaque contacteur. Le résultat est très propre, cependant tous les caractères ne laissent pas passer cette lumière, c’est dommage. Logitech ajoute au MX Mechanical six effets d’éclairage, tous paramétrables en intensité. Le capteur de présence du MX Keys est toujours de la partie pour allumer et éteindre le rétroéclairage selon si on approche ou éloigne ses mains.

Utilisation et confort de frappe

À l’utilisation, le MX Mechanoical tient ses promesses. En effet, la frappe est plutôt agréable et le son contenu et bien étouffé. Le clavier pourra s’utiliser dans un open-space par exemple.

L’utilisation de switchs low-profile permettant de se passer de lubrification et les stabilisateurs étant discrets, le rendu global de la frappe est agréable. Les switchs offrent une bonne sensation et un retour précis, quoiqu’un peu léger pour des switchs tactiles. Le ressenti reste à mi-chemin entre un clavier gaming et un clavier bureautique, notamment en raison d’une faible force d’activation (50g) et d’une course réduite (4mm).

Fonctionnalités, Logi Options+ et autonomie

Le MX Mechanical Mini propose une connexion sans-fil Logi Bolt en plus du Bluetooth, et une compatibilité avec une grande variété d’écosystèmes logiciels : Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS et GNU/Linux.

Le logiciel unifié Logitech Options permettra à l’utilisateur de remapper quelques touches, mais aussi de personnaliser le rétroéclairage du clavier, en choisissant l’intensité, mais également six modes, statiques ou dynamiques.

Le clavier intègre aussi une prise en charge du Easy-Switch, permettant par une combinaison de deux touches de permuter entre trois appareils appairés au clavier, que ce soit en Bluetooth ou via le récepteur unifié Logi Bolt. À cela, on ajoute la prise en charge de Flow, permettant non seulement de passer d’un PC à l’autre, mais d’intégrer en mémoire un copié/collé de texte, d’image ou de fichiers.

Une recharge complète permet de tenir jusqu’à 10 mois si le rétroéclairage est désactivé, mais seulement 15 jours avec celui-ci. Une autonomie équivalente au MX Keys, qui se vérifie à l’utilisation.

Conclusion : le Logitech MX Mechanical remplit-il ses promesses ?

Le Logitech MX Mechanical conserve l’ADN de la série MX de Logitech : design minimaliste et efficacité sont au rendez-vous. Bien qu’à mi-chemin entre l’univers des claviers à membrane et des claviers mécaniques traditionnels, le Mechanical demeure un excellent clavier avec une construction low profile. Il sera parfait pour les professionnels à la recherche d’un meilleur confort de frappe. Le bruit reste raisonnable, l’utilisation dans un open-space peut s’envisager. Couplé à une souris de la gamme MX Master, c’est le combo parfait pour la productivité.

Le Logitech MX Mechanical Mini offre une solution convaincante pour les utilisateurs à la recherche d’une alternative mécanique et convaincante au MX Keys. Bien que la cible soit restreinte et que le prix soit élevé, nous ne pouvons que vous recommander ce clavier.

Le clavier Logitech MX Mechanical Mini est disponible à partir de 159 euros en France. La version MX Mechanical (format complet) est proposée à partir de 179 euros, soit 20 euros de plus.

Produit disponible sur Logitech MX Mechanical Mini Clavier Sans Fil Rétroéclairé Performant, Boutons Tactiles Silencieux, Rétroéclairé, Bluetooth, USB-C, macOS, Windows, Linux, iOS, Android, Métal, Français AZERTY - Gris

Voir l'offre 134,80 €