L’Inde va imposer l’USB-C pour les chargeurs de smartphones

L’Inde rejoint l’Union Européenne et va aussi imposer l’USB-C pour tous les smartphones vendus dans son pays à partir de 2025. La question du chargeur universel vient en effet d’être tranchée par le Bureau of Indian Standards.

L’USB-C arrive en Inde, Apple dans le viseur

Après l’Union européenne qui a récemment contraint Apple à démocratiser l’USB-C sur les iPhone, c’est au tour de l’Inde de s’intéresser à la problématique du chargeur universel. Le gouvernement indien en a en effet tenu une réunion interministérielle dans le but de discuter de la normalisation des périphériques de charge des appareils électroniques.

En ce qui concerne les smartphones et les tablettes, l’Inde a naturellement opté pour démocratiser l’USB-C, l’objectif étant de réduire considérablement les déchets électroniques liés aux changements d’appareils. La mesure, qui vise bien évidemment Apple et son port Lightning, sera appliquée à partir de mars 2025. Elle se place dans la continuité du calendrier imposé par l’Union Européenne, qui imposera le chargeur universel six mois avant.

« Il existe un large consensus entre l’industrie et le gouvernement sur le fait que l’utilisation des ports de charge USB de type C peut être rendue obligatoire six mois après le déploiement par l’Union européenne des normes relatives aux ports de charge USB, en 2024, étant donné que les fabricants de produits électroniques disposent d’une chaîne d’approvisionnement mondiale intégrée« , a précisé Rohit Kumar Singh, secrétaire du ministère des Affaires de la consommation en Inde à Business Standard.

Un autre chargeur universel pour les appareils portables

D’autre part, le gouvernement indien étudie la possibilité d’un chargeur universel pour tous les appareils électroniques portables, comme les montres et bracelets connectés.

« Le gouvernement va proposer deux types communs de ports de charge pour les téléphones mobiles et les appareils électroniques portables », explique le secrétaire du ministère de la Consommation. Si les wearables avaient été laissés de côté par l’Europe pour un chargeur universel, l’Inde serait prête à imposer un autre standard. Pour l’instant, aucun détail n’a été communiqué à ce sujet.

