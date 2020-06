Forfait mobile 100 Go : RED by SFR revient avec son offre à 12€

Plus que quelques jours pour profiter des French Days ! RED by SFR a d’ailleurs un forfait mobile 100 Go pour l’occasion. Proposée à un prix de 12 euros par mois, l’offre est disponible jusqu’au 4 juin.

Le forfait mobile 100 Go pour 12€ est de retour chez RED

Le combat des opérateurs mobiles continue pendant les French Days. On vous parlait hier de l’offre 100 Go de B&You, RED by SFR a aussi tiré son épingle du jeu avec un forfait mobile 100 Go à 12€.

Pour commencer, le forfait mobile RED by SFR dispose comme son nom l’indique de 100 Go de données. A cela s’ajoute les très connus appels, SMS et MMS illimités en France/DOM et depuis l’Europe. Vous disposerez aussi de 8 Go de data à l’étranger. Petit bonus, l’option SFR TV est offerte. Celle-ci vous permet de regarder les chaînes TV directement depuis votre smartphone. Pour finir, le forfait est sans engagement à 12€ par mois et sans condition de durée. Fin de l’offre : 4 juin.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription de l’offre RED by SFR pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

