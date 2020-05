Free offre un Oppo A9 avec son forfait mobile 100 Go

Après le Nokia 6.2 ainsi que le Xiaomi Redmi Note 8T, Free Mobile décide d’offre le Oppo A9 2020. Pour obtenir le téléphone gratuitement, il suffit de souscrire au forfait mobile 100 Go à 19,99€ par mois sur le site Veepee.fr (anciennement vente-privée).

Un Oppo A9 2020 offert avec le forfait mobile 100 Go de Free

La série de vente privée Free Mobile bat encore une fois son plein. Au programme cette fois-ci, un Oppo A9 2020 gratuit pour la souscription au forfait mobile 100 Go à 19,99€ par mois pendant 24 mois.

Au programme de ce forfait mobile, vous retrouvez donc une quantité de 100 Go de données mobiles en 4G/4G+ et 3G. Un quota largement suffisant pour une consommation régulière d’internet entre recherche internet, réseaux sociaux et streaming. On rajoute à cela les très classiques appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les numéros français. A l’étranger, vous aurez droit à 25 Go de data.

Avec la vente privée, vous obtiendrez le milieu de gamme Oppo A9 2020. Un smartphone d’une valeur de 199€ avec un écran 6,5 pouces, un processeur Snapdragon 665, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Bien évidemment, Free Mobile vous engage pendant 24 mois afin d’obtenir ce téléphone gratuitement.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile Free pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

