CDiscount lance un forfait 40 Go à 2,99€ par mois – French Days

CDiscount casse les prix avec un forfait avec 40 Go de data pour seulement 2,99€ par mois

Après moult offres-chocs ces derniers temps, les opérateurs mobiles sortent désormais le grand jeu lors des French Days. CDiscount Mobile a ainsi récemment dévoilé un forfait mobile 40 Go au prix de 2,99€ par mois pendant 6 mois (puis 13,99€ par mois). Sans engagement, ce forfait semble le compromis idéal alliant data et petit prix.

À l’exception de cette enveloppe de données mobiles de 40 Go en France métropolitaine, l’offre CDiscount dispose de 3 Go en 4G à l’étranger (EU et DOM). On retrouve ensuite la triade appels, SMS et MMS illimités en France, Europe et DOM. Ce forfait mobile est disponible jusqu’au 2 juin 2020 inclus.

Pour rappel, CDiscount Mobile passe par le réseau de NRJ Mobile. L’opérateur est d’ailleurs lui-même raccordé à Bouygues Telecom, SFR et Orange. Le réseau vous sera attribué automatiquement selon la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile CDiscount pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

