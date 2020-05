Free Mobile est de retour avec une nouvelle série limitée. L’opérateur s’aligne ainsi avec ses concurrents en proposant un forfait mobile 80 Go pour un prix de 10,99€ par mois.

Free Mobile lance un nouveau forfait 80 GO à 10,99€ par mois

En vue de la concurrence forte sur le marché des forfaits mobiles, Free se doit de réagir. En effet, ses concurrents ont récemment dégainé des offres avec beaucoup de données mobiles à des prix abordables. L’opérateur réagit ainsi en proposant un nouveau forfait mobile 80 Go à 10,99 euros par mois.

Très logiquement, on retrouve une enveloppe de data de 80 Go dans ce forfait mobile Free. Une quantité assez intéressante pour les adeptes de streaming vidéo et musical. 8 Go de données mobiles vont sont aussi attribuées en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités sont classiquement inclus en France métropolitaine, Europe et DOM. Proposée à un prix de 10,99€ par mois, cette offre sans engagement est disponible jusqu’au 2 juin. Après un an de souscription au forfait, son tarif passera à 19,99€ par mois.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription du forfait mobile Free pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

