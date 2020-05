Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix de cette semaine 22 de 2020*. Au programme: Space Force, Tous en scène, Je ne suis plus là et bien d’autres.

Nouveautés Netflix – Semaine 22 (2020)

Séries

Space Force – Saison 1

Type : comédie – science fiction

Synopsis : Non anodine, Space Force prend sa source suite à une déclaration de Donald Trump en 2018. En effet, le président américain déclarait la création d’une nouvelle force armée permettant s’assouvir la dominance du pays dans l’espace : Space Force. Vous l’aurez donc rapidement compris, cette nouvelle série imagine la création et le développement de cette unité spaciale. C’est ainsi que le projet va être donné au Général Naird, incarné par Steve Carell (The Office). Pour corser le tout, l’homme va devoir faire équipe avec un excentrique scientifique.

Les Tribulations Culinaires de Phil – Saison 3

Type : documentaire – cuisine et voyages

Synopsis : De pays en pays, Phil Rosenthal découvre la culture ainsi que les mets locaux.

Films

Tous en scène

Type : animation – famille – comédie musicale

Synopsis : Amoureux de son théâtre, Buster Moon fait tout pour le faire survivre. Cependant, le lieu a perdu de sa gloire passée. Le koala décide ainsi d’organiser un grand concours de chant pour renflouer les caisses.

Je ne suis plus là

Type : drame

Synopsis : Ulises, 17 ans, se voit mêler sauvagement dans un malentendu entre gangs locaux. Amoureux de musique cumbia, le jeune homme va alors tout faire pour sauver sa vie en changeant de pays.

Bon visionnage de séries ou films sur Netflix à tous !

*liste de nouveautés non exhaustive

Découvrez d’autres contenus disponibles sur Netflix