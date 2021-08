Google Cursive : un nouveau concurrent à Microsoft OneNote

Google a annoncé une application de prise de notes : Google Cursive. Dévoilée en marge de la présentation des nouveaux Chromebook HP, elle s’annonce idéale pour la prise de notes.

Google lance un nouvel outil de prise de notes

Cependant, une autre application existe déjà pour la prise de notes avec Google Keep . Mais Cursive se veut beaucoup plus complète et les deux devraient se compléter. En effet, Google Keep se veut très simple à utiliser, pour se faire des rappels à la manière des petits post-it que l’on peut coller sur son bureau. Google Cursive veut aller beaucoup plus loin.

Google Cursive est une application qui permet aux utilisateurs de stylet d’organiser et de créer facilement des notes manuscrites sur leur appareil avec une faible latence.

Ce nouvel outil souhaite simplifier la prise de notes pour les étudiants et les artistes avec un fonctionnement intuitif et sobre. Lorsque vous prenez plusieurs pages de notes, la page d’accueil se remplit progressivement. Chaque document est représenté par un aperçu avec la date de sa dernière annotation.

Google Cursive arrive avec de nombreux atouts

Le véritable argument de vente pour Cursive, cependant, est sa capacité à utiliser les propres pouvoirs de reconnaissance de l’écriture manuscrite de Google. Ceux-ci existent déjà dans Chrome OS et Android. Le griffonnage d’un lot de texte l’effacera, l’encerclement des choses vous permet de les repositionner. Dessiner une ligne crée une sorte de saut de page et vous donne plus d’espace… Nombreux sont les raccourcis ajoutés par Google. Associez tout cela à la sauvegarde automatique dans le cloud, et il est facile de comprendre pourquoi Cursive est convaincant.

Tout comme l’outil de dessin Canvas, Cursive est une progressive Web App (PWA). En théorie, elle est donc utilisable sur plusieurs systèmes (à condition de faire tourner Chrome) et peut être ouverte sans connexion Internet.

Ce nouvel outil arrivera d’abord sur la toute nouvelle tablette Chromebook x2 11 de HP et sera préinstallé sur d’autres Chromebooks dotés d’un stylet plus tard dans l’année.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test de l’Acer Chromebook Spin 513 : un hybride taillé pour la mobilité !