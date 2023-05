Huawei annonce les Watch 4 et Watch 4 Pro, de nouvelles montres connectées premium au design raffiné

Huawei n’en a pas fini de proposer des accessoires pour smartphones. La semaine dernière, la marque est en effet venue annoncer aux côtés de ses Huawei P60 Pro et Huawei Mate X3 de nouvelles montres connectées : les Watch 4 et Watch 4 Pro. Sans grande surprise, nous retrouvons le design raffiné de cette gamme, tout en proposant des fonctionnalités de santé encore plus poussées.

Moins de deux ans après les Huawei Watch 3, puis les déclinaisons GT 3 en mai 2023, Huawei a fait son grand retour sur le marché des montres connectées avec de nouveaux produits.

Pendant la conférence de lancement des P60 Pro et Mate X3 en Europe, la marque chinoise a en effet pris le temps de lever le voile sur les Watch 4 et Watch 4 Pro. Pour faire simple, nous sommes respectivement face à deux boitiers, un de 46 mm en acier et un de 48 mm en titane. À l’intérieur, nous avons droit à un écran OLED de 1,5 pouce avec une protection en verre saphir. Par rapport à la génération précédente, les bordures ont été réduites de 16,5 % ; et la dalle prend maintenant 5,3 % d’espace.

Au niveau des fonctionnalités de santé, les deux montres connectées peuvent enregistrer sept mesures (fréquence cardiaque, SpO2, ECG, température de la peau, rigidité artérielle, stress et données relatives à la santé respiratoire) en seulement une minute afin de proposer un bilan de santé condensée. Bien évidemment, le suivi de l’activité physique est de la partie (100 modes d’entraînements), tout comme l’étanchéité jusqu’à 50 mètres (5ATM) et la détection des chutes.

Pour finir sur la fiche technique, la Huawei Watch 4 propose une autonomie de 3 jours sur batterie en utilisation classique, contre 4 jours et demi pour la déclinaison Pro. À noter, un mode Eco vient accroitre l’autonomie à 14 jours pour la Watch 4 et 21 jours pour la Watch 4 Pro, en échange de la désactivation de quelques fonctionnalités.

Les Huawei Watch 4 seront disponibles durant le mois de juin 2023 en France, à un prix de 449 euros pour le modèle standard avec bracelet en fluoroélastomère ; et 549 euros pour la déclinaison Pro avec bracelet en cuir ou 699 euros avec bracelet en titane.

