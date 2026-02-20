La suite de Kena est désormais officielle et elle s’appellera Kena: Scars of Kosmora

Il y a 5 ans, Kena: Bridge of Spirits a créé la surprise dans la scène vidéoludique par sa direction artistique et son approche accessible de l’action-aventure. Il a même remporté les trophées du meilleur jeu indépendant et du meilleur premier jeu indépendant aux Game Awards 2021. Et cette année, le studio californien a dévoilé le retour de son héroïne dans un nouveau jeu, baptisé Kena: Scars of Kosmora. Voici donc tout ce qu’il y a à savoir sur l’un des jeux les plus attendus de 2026.

À lire également : “Un jeu sans microtransaction” : Pearl Abyss dévoile un peu plus de détails sur Crimson Desert

Kena: Scars of Kosmora, c’est quoi ?

Suite officielle de Kena: Bridge of Spirits, Scars of Kosmora nous replonge dans la peau de Kena, désormais reconnue comme une véritable guide des esprits. Pour ce deuxième épisode, l’héroïne se rend sur l’île mystérieuse de Kosmora. Sa mission : élucider une affliction qui la touche depuis l’enfance.

Très vite, les événements prennent une tournure dramatique. Un esprit d’une puissance inhabituelle brise son bâton, symbole central de son rôle et de ses capacités. Privée de cet artefact, Kena doit apprendre une forme oubliée de guidance spirituelle, articulée autour de l’alchimie et de forces élémentaires.

Un gameplay plus stratégique

Sur le plan ludique, Kena: Scars of Kosmora conserve l’ADN action-aventure du premier opus tout en introduisant plusieurs évolutions majeures. Toutefois, la nouveauté la plus marquante réside dans l’apparition de compagnons spirituels élémentaires. Ces entités accompagnent Kena, évoluent à ses côtés et débloquent progressivement les compétences de la protagoniste. Elles seront utiles aussi bien en combat que dans l’exploration et la résolution d’énigmes.

Le système de combat promet davantage de profondeur. L’infusion élémentaire et la coordination avec les esprits introduisent une dimension plus tactique, là où le premier épisode misait avant tout sur la fluidité et l’accessibilité. Les affrontements de boss seront également plus dynamiques et spectaculaires, selon Ember Lab.

Si la production de Kena: Scars of Kosmora est toujours sous l’égide d’Ember Lab, le projet bénéficie cette fois d’un soutien de PlayStation Studios. Selon les déclarations du studio, ce partenariat a permis d’augmenter l’ampleur du monde, la variété des environnements et la fluidité de la progression.

Visuellement, la bande-annonce se distingue par son esthétique proche de l’animation haut de gamme, fidèle à l’ADN artistique qui avait fait le succès du premier épisode. Vous pouvez la voir dans la vidéo ci-dessous :

Kena: Scars of Kosmora sortira courant 2026 sur PlayStation 5 et PC. La date précise reste encore inconnue.