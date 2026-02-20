Star Wars: Galactic Racer : le nouveau trailer dévoile une course nerveuse à la Burnout 

Eh oui : nous n’avons pas choisi ce titre par hasard. Si vous avez aimé l’ambiance nerveuse des courses illégales dans Burnout, préparez-vous : elle reviendra dans Star Wars: Galactic Racer. Dévoilé lors du State of Play du 12 février dernier, le jeu de course signé Fuse Games expose en détail ses mécaniques de course, et on sent bien l’ADN profondément lié à la vitesse du studio. En voiture !

Star Wars: Galactic Racer, de la maîtrise et de la vitesse à profusion

L’univers narratif de Star Wars: Galactic Racer s’articule autour de la Galactic League, une organisation de courses illégales opérant dans l’Outer Rim. Le joueur incarne Shade, un pilote recruté par Darius Pax, le fondateur, pour affronter l’influence de Kestar Bool, figure dominante de cette ligue. Cette structure permet d’articuler les courses autour d’un fil conducteur scénarisé, plutôt qu’une simple succession d’épreuves.

Le trailer nous met immédiatement dans l’ambiance de l’épisode 1 du film Star Wars. On a des courses sur circuits fermés, situés notamment sur Jakku, Sentinel One, Ando Prime ou la planète jungle Lantaana. Chacun d’eux privilégie les lignes à haute vitesse, nécessitant des enchaînements techniques et une maîtrise de conduite. Sinon, gare aux crashs !

Le gameplay repose sur une approche résolument arcade. La sensation de vitesse accentuée, la gestion des boosts, la prise de trajectoire millimétrée et affrontements serrés au cœur du peloton nous rappellent le regretté Burnout. Et ce n’est pas un hasard : derrière le projet se trouve Fuse Games, fondé par d’anciens membres de Criterion Games. Ce dernier est historiquement associé à des références du jeu de course arcade, notamment les séries Burnout et Need for Speed.

Le jeu propose une campagne solo avec progression du pilote, mais aussi des modes Arcade et Scénarios. Quant au multijoueur en ligne, il permet de faire affronter jusqu’à 12 joueurs en simultané. Plusieurs catégories de véhicules type Star Wars sont disponibles : landspeeders, speeder bikes ou encore les skim speeders. Les fameux podracers sont également de retour, dans la lignée de Star Wars: Episode I Racer.

Un lancement premium en 2026

Star Wars: Galactic Racer sortira courant 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store. Fuse Games promet également une sortie au format premium, sans season pass ni battle pass.

Ci-dessous la bande-annonce :