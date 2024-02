L’avenir du jeu blockchain : à quoi s’attendre en 2024 ?

Préparez vous à une révolution du jeu ! À l’aube de 2024, le monde du jeu blockchain bourdonne d’optimisme. Au cours de l’année écoulée, les jeux blockchain ont affiché une croissance constante, attirant un montant colossal de 1,4 milliard de dollars d’investissements. Malgré des progrès légèrement lents, les experts anticipent un avenir prometteur. Les leaders de l’industrie prévoient un changement significatif en 2024, avec des expériences plus amusantes et immersives, auxquelles s’ajoutent l’attention croissante des studios. Alors, qu’est-ce que l’avenir nous réserve ? Attendez vous à des jeux conviviaux et à une expansion des tendances de jeu asiatiques. Voici un aperçu prometteur du futur du jeu blockchain.

Une évolution vers le plaisir et l’expérience utilisateur

L’un des principaux pronostics pour 2024 est le succès de trois jeux Web3, lesquels attireront l’attention de plus grands studios de jeux traditionnels. Selon Chris Akhavan, Chief Gaming Officer sur la place de marché NFT de Magic Eden, ce succès ravivera l’intérêt des entreprises de jeux non-Web3, entraînant ainsi une augmentation des efforts de recherche et de développement dans l’espace blockchain, loin du bitcoin et de son cours. Alec M. Wantoch, chef de produit chez HyperPlay, prévoit une augmentation des sorties de jeux blockchain, mettant en avant la prise de conscience de l’industrie selon laquelle les jeux doivent donner la priorité au plaisir.

Une approche conviviale et la suppression du jargon

Josh Jones, cofondateur et codirecteur général de Cornucopias, souligne la nécessité pour les jeux de cryptomonnaie de donner la priorité à l’expérience utilisateur. Il insiste sur le fait que les jeux qui auront du succès en 2024 s’attacheront à être amusants, faciles à utiliser et à proposer des scénarios captivants. Pour combler le fossé entre les utilisateurs de cryptomonnaies et les autres, un appel est lancé en faveur de la dé-jargonisation, avec des conditions générales telles que « NFT » remplacées par des termes plus conviviaux tels que « actifs dans le jeu » ou « actifs appartenant aux joueurs ».

Le rôle des créateurs de contenu et l’intégration du Web2

Oliver Maroney, responsable des partenariats de jeux chez OpenSea-like platform, pronostique une adoption accrue des jeux sur le Web3 en 2024. Il prévoit une évolution dans laquelle les titres populaires attireront davantage de créateurs de contenu, ce qui suscitera un intérêt plus large et l’engagement des joueurs. En outre, on s’attend à ce que certains acteurs Web2 établis entrent dans l’espace de jeu blockchain, éventuellement par le biais de jeux existants adoptant la technologie cryptomonnaie.

Évolution des jeux entièrement sur blockchain

Fred Li de Ryze Labs anticipe que les jeux à monde ouvert, où les joueurs peuvent créer des règles, connaîtront une montée en puissance, ressemblant à des mondes autonomes comme Minecraft. Cependant, il souligne que ces jeux entièrement basés sur la blockchain pourraient rencontrer un défi pour répondre aux attentes des jeux traditionnels.

Surmonter les challenges de la distribution

Urvit Goel, responsable du développement commercial chez Polygon Labs, reconnaît les challenges liés au financement des jeux blockchain en 2023, mais pense que de vrais jeux utilisant la blockchain seront lancés en 2024. La distribution reste une préoccupation majeure, avec des obstacles potentiels tels que les tableaux d’évaluation affectant la disponibilité des jeux blockchain sur des plateformes tierces. Les lanceurs de jeux natifs de Web3 sont proposés comme une solution potentielle pour naviguer dans ces challenges de distribution.

Les pronostics pour 2024 dans le jeu blockchain, il est clair que nous sommes dans un tour palpitant. Bien que confrontée à des challenges, l’industrie est prête à innover avec des jeux qui privilégient le plaisir et l’inclusivité. De l’influence croissante de l’Asie à l’évolution des jeux entièrement sur chaîne, le terrain est propice à l’innovation. L’année à venir promet d’être cruciale, car nous allons devoir surmonter des obstacles potentiels en matière de distribution et accueillir des créateurs de contenu dans l’espace Web3. Alors, attachez vos ceintures, 2024 s’annonce comme l’année où le jeu sur blockchain non seulement tiendra bon, mais brillera véritablement sur la scène mondiale du jeu.