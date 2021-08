Le fer à lisser sans fil Aesty atteint son objectif Kickstarter

Un nouveau record de financement aurait pu être réalisé avec le fer plat sans fil Aesty premium. Le produit Aesty a atteint avec succès son objectif de financement initial de Kickstarter de 10 000 $ en un peu moins de 15 heures.

Qui a créé ce produit et leur inspiration ?

MANGOSLAB est une startup axée sur la technologie à Séoul, en Corée du Sud. Il a été créé par l’entreprise interne C-Lab de Samsung Electronics en 2016. Aesty est leur création. L’équipe devait avoir beaucoup de gens aux cheveux longs car ils ont créé le produit idéal, ils voudraient aussi s’en servir. L’idée a été conçue après avoir été frustrée par les autres fers à cheveux sur le marché.

Par conséquent, tirant parti de la technologie thermique interne de l’entreprise, leur produit Aesty a réussi à lever son financement initial Kickstarter. L’équipe MANGOSLAB a pour objectif de commencer à révolutionner l’industrie du lisseur avec son lisseur sans fil. En plus d’être sans fil, il possède également de nombreuses autres caractéristiques qui en font un produit tout à fait unique.

Caractéristiques du fer à lisser sans fil Aesty premium

Détails de la batterie

Ce fer plat sans fil est alimenté par une batterie au lithium à 4 cellules. Les trois points clignotants sur le côté du fer indiquent la charge restante dans la batterie. Et il peut être facilement chargé avec le socle de chargement.

Système de chauffage et de contrôle de la chaleur

Aesty a un double chauffage dans ses plaques chauffantes. Cela signifie qu’ils ont utilisé des doubles serpentins dans chaque plaque pour une vitesse de chauffage immédiate. Le système de contrôle de la chaleur intelligent d’Aesty régule sa température 150 fois par seconde, offrant une chaleur uniforme tout au long du processus de coiffage. Même le chauffage permet aux utilisateurs d’obtenir les résultats souhaités en un seul passage, ce qui minimise considérablement les dommages causés par la chaleur.

Conception de produit unique

La plupart des produits en fer plat sur le marché ont des bords rigides. Ils sont rectangulaires. Cela entraîne parfois des plis dans les boucles. La finition générale de la coiffure n’est pas très lisse. Mais Aesty a un design lisse sans charnière. Sa forme arrondie rend le bouclage non seulement plus facile et plus rapide, mais empêche tout type d’accrochage ou de traction des cheveux. Ainsi, il favorise non seulement des cheveux élégants, mais également des cheveux sains.

Des dispositifs de sécurité

L’équipe MANGOSLAB a collaboré avec ses partenaires de développement de produits pour développer le design idéal. Tout d’abord, c’est une conception englobant la taille optimale, l’adhérence et des matériaux de qualité. Deuxièmement, avec ses plaques en titane haut de gamme, son design lisse sans charnière, Aesty a reçu le Red Dot Design Award 2021.

Enfin, plusieurs mesures de sécurité sont en place pour le chauffage, la batterie et le socle de charge. Ceci afin d’éviter les accidents de sécurité et les performances réduites du produit.

Caractéristiques supplémentaires

Les caractéristiques supplémentaires incluent un clip de sécurité pour fermer le fer à repasser pour le ranger ou le ranger dans les bagages. Il est livré avec une pochette résistante à la chaleur pour le mettre instantanément et le ranger lorsque vous vous coiffez en déplacement. Le produit est également livré avec un mode hybride, qui optimise l’utilisation de la batterie et l’aide à durer plus longtemps avec une seule charge.

Vous ne trouverez cette combinaison de fonctionnalités dans aucun autre fer plat Sue Lee, chef de produit

Cette vidéo YouTube en anglais montre toutes ces fonctionnalités et les explique en détail. La vidéo montre comment utiliser de manière optimale le fer plat sans fil Aesty premium pour créer deux coiffures en moins de 10 minutes. Une explication détaillée est là sur la façon de manipuler le fer pour obtenir le résultat souhaité. Et en tant que personne qui utilise ces produits, je sais à quel point c’est utile.

Le produit peut également être consulté sur leur page Kickstarter. Les contributeurs qui souhaitent en acheter un pour eux-mêmes sont encouragés à réserver leur récompense dès que possible avant que le niveau de récompense de 199 $ pour les lève-tôt ne soit épuisé.

Tous les éditeurs ou influenceurs (en particulier dans les secteurs de la beauté, de la mode, de la conception de produits ou de la technologie) intéressés par l’examen d’un produit peuvent contacter l’entreprise via les coordonnées ci-dessous :

Hailey Yun, coordinatrice marketing mondiale