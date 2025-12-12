Le scan-to-cad Creality simplifie brillamment la numérisation 3D

Le monde de la numérisation 3D évolue vite. Aujourd’hui, une annonce importante attire l’attention du secteur. Creality, acteur majeur de l’impression 3D, a noué un partenariat innovant avec QUICKSURFACE. Cet accord vise à simplifier le flux de travail scan-to-cad pour les professionnels et concepteurs. Ce nouveau service promet une meilleure efficacité et une grande précision.

Un partenariat stratégique pour optimiser le flux scan-to-cad

Creality a joint ses forces à celles de KVS Ltd, créateur de la solution QUICKSURFACE. Ensemble, ils veulent offrir une solution unifiée, de la numérisation 3D jusqu’à la reconstruction CAO (conception assistée par ordinateur). Ce partenariat sert à diminuer les étapes et faciliter la conversion des objets physiques en modèles numériques. Il s’adresse aux secteurs de l’ingénierie, du design, et de la fabrication. Grâce à cette alliance, le chemin entre la pièce réelle et son équivalent numérique devient plus direct et plus rapide.

Des scanners 3D performants au service de la précision

La gamme Creality comprend les modèles Raptor, Otter et Sermoon. Ces scanners 3D garantissent une précision allant jusqu’à 0,02 mm et une capture rapide. Ils s’adaptent aux objets complexes et exigent peu d’efforts de la part de l’utilisateur. Les différents modes de balayage permettent de couvrir diverses applications. Le passage de la capture à la modélisation se fait donc en douceur, offrant des résultats fiables pour chaque projet.

QUICKSURFACE : la reconstruction CAO facilitée

Avec QUICKSURFACE, les ingénieurs peuvent convertir rapidement les nuages de points en modèles CAO éditables. Ce logiciel prend en charge la restauration de pièces, la refonte de produits et le prototypage rapide. Il s’adapte à de nombreux besoins industriels. Creality propose, pour lancer cette innovation, une offre de -20% sur les licences QUICKSURFACE. Cela permet aux utilisateurs de découvrir cette technologie de façon économique.

Le partenariat entre Creality et QUICKSURFACE marque une avancée majeure dans le domaine scan-to-cad. Cette solution intégrée simplifie le passage de l’objet physique au modèle numérique. Elle répond aux exigences de rapidité et de précision, tout en restant accessible. Profitez de cette opportunité pour faire évoluer vos projets et découvrir l’avenir de la numérisation 3D.

