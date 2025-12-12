Test – Truck Driver: The Dutch Connection sur Xbox : le camion reprend la route

La licence Truck Driver revient sur Xbox avec The Dutch Connection, un nouvel opus pensé pour relancer l’intérêt autour de la série. Après un premier épisode sympathique, mais maladroit, SOEDESCO a visiblement décidé de repartir sur de nouvelles bases : un monde ouvert revisité, une conduite plus crédible, une narration mieux articulée et une progression plus engageante. Le résultat est un jeu qui assume clairement sa vision : celle d’une simulation routière accessible, agréable à parcourir, pensée pour le public console qui veut du réalisme… mais sans la complexité étouffante d’un véritable simulateur PC.

La question reste : cette nouvelle direction suffit-elle à transformer la licence et à séduire les joueurs Xbox ?

Un univers néerlandais bien plus cohérent et plaisant à parcourir

Le premier contact avec The Dutch Connection surprend agréablement. Le monde ouvert, inspiré de différents paysages des Pays-Bas, gagne en identité et en cohésion. Là où le premier jeu peinait à offrir une véritable ambiance, cet épisode propose une carte plus riche : des ports industriels, des petites villes typiquement néerlandaises, des zones rurales baignées de verdure, et de larges autoroutes très crédibles.

Malgré une technique globalement modeste, le jeu crée une vraie sensation de vie. La météo dynamique change l’humeur des trajets et la circulation contribue à donner du rythme aux déplacements. On prend plaisir à simplement rouler, à admirer un décor composé d’éoliennes, de ponts mobiles ou de champs fleuris.

C’est une ambiance calme, dépaysante, presque méditative. C’est un aspect qui devient clairement l’un des points forts du jeu.

Une conduite enfin convaincante : lourde, vivante, satisfaisante

L’une des critiques les plus fréquentes envers le premier Truck Driver concernait la conduite, jugée trop légère et peu crédible. Ici, le travail effectué est évident : le camion a du poids, de l’inertie, un véritable comportement mécanique. Transporter une remorque lourde ou légère ne procure pas du tout les mêmes sensations, tout comme une route mouillée impose davantage de prudence.

Les développeurs ont trouvé un équilibre intéressant entre réalisme et accessibilité. On est loin des simulateurs hardcore, mais les sensations sont suffisamment présentes pour donner du plaisir à chaque trajet.

Sur Xbox Series, la manette apporte même un supplément d’immersion : le retour haptique retransmet les vibrations du moteur, les irrégularités du bitume ou le freinage appuyé d’un 38 tonnes. Résultat : la conduite, cœur du gameplay, est enfin une réussite.

Une progression mieux pensée qui donne envie d’aller plus loin

La structure du jeu a été repensée pour offrir une progression plus fluide. Terminés les enchaînements un peu vides ou répétitifs : désormais, chaque contrat rapporte de l’expérience permettant de débloquer des compétences, d’améliorer son camion ou d’accéder à de nouveaux véhicules.

La personnalisation esthétique fait aussi son retour, permettant d’ajouter des peintures, des jantes et autres accessoires qui donnent un vrai style à son poids lourd. Même si les options restent modestes, elles participent à l’attachement que l’on développe envers son camion.

Les PNJ, mieux écrits, proposent des missions avec un fil narratif simplifié, mais agréable. On se sent réellement évoluer dans un réseau de transporteurs, passant de petits trajets locaux à des livraisons plus ambitieuses. C’est simple, mais efficace et surtout motivant.

Une carte qui pousse naturellement à explorer

La carte, plus grande et mieux organisée, invite à sortir des sentiers battus.

Les trajets ne se ressemblent pas : un aller-retour en campagne n’a rien à voir avec une livraison dans un port dense ou une circulation urbaine plus nerveuse. La variété est l’un des points forts du titre, tant elle stimule cette envie de “faire encore une livraison avant d’arrêter”.

On découvre aussi de petits détails qui donnent de la personnalité au monde : un marché local animé, un chantier en activité, une zone logistique gigantesque… Rien de spectaculaire techniquement, mais suffisamment cohérent pour installer une ambiance crédible.

Une technique améliorée, mais encore loin des standards actuels

Même si le moteur a été retravaillé, on reste sur un jeu techniquement modeste. Certains environnements sont jolis, d’autres nettement plus datés. Les textures sont inégales, les ombres parfois approximatives, et quelques chutes de framerate peuvent apparaître dans les zones très peuplées.

Cela dit, malgré ces limites, l’ensemble est suffisamment propre pour permettre une expérience fluide et agréable. Les sons des moteurs ont été améliorés, la météo est plus immersive, et la spatialisation sonore offre un vrai plus lors des trajets.

On sent que le studio monte en compétence, mais il reste encore un palier à franchir.

Une licence qui trouve enfin son identité

Ce qui ressort le plus de The Dutch Connection, c’est ce sentiment de direction retrouvée.

Le jeu ne cherche plus à devenir une alternative parfaite aux simulateurs PC. Il assume un positionnement plus accessible, plus léger, mais néanmoins immersif. Une expérience console pensée pour le plaisir de la route, la détente et la montée en puissance progressive.

Pour tous les joueurs Xbox qui préfèrent la relaxation du voyage à la complexité mécanique, ce titre devient une vraie proposition.

Conclusion : Une évolution convaincante, un plaisir de route retrouvé

Truck Driver: The Dutch Connection marque un tournant pour la série. Plus cohérent, plus vivant et nettement plus agréable à conduire, il propose une expérience qui, sans être révolutionnaire, offre exactement ce qu’elle promet : un jeu de conduite apaisant, accessible, et suffisamment riche pour donner envie d’y revenir.

Quelques défauts subsistent : technique datée, IA parfois irrégulière, progression qui aurait pu aller encore plus loin, mais le plaisir de rouler est bien là. Et rien que pour cela, ce nouvel opus mérite de se faire une place dans la ludothèque des amateurs de simulations routières sur console.

