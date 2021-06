Lenovo dévoile les ThinkPad X1 Extreme et ThinkPad Yoga Ryzen

Lors du MWC 2021, Lenovo a dévoilé une nouvelle gamme de machines ThinkPad. La marque adopte notamment pour la première fois les processeurs AMD sur cette gamme.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Le Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 est un nouveau PC portable puissant orienté multimédia à écran 16 pouces 4K+ AdobeRGB. Fin et léger, il s’appuie sur un processeur Intel Tiger Lake-H Octo Core i9, une carte graphique haut de gamme NVIDIA Ampere jusqu’à la GeForce RTX 3080, un stockage SSD ou encore une connectique 5G, Wi-Fi ax et Thunderbolt 4.

Une attention particulière semble avoir été portée à l’affichage, avec un écran 16:10 QHD+ (400 nits) ou UHD+ (600 nits). Cet écran est cerné de bordures amincies. Il est aussi surmonté d’une webcam 1080p qui devrait permettre une bonne qualité d’image pour les échanges en visioconférence. Des haut-parleurs jouxtent le clavier de part et d’autre, et un trackpad aux dimensions plutôt généreuses est d’actualité… en plus du petit pointeur rouge si particulier que la gamme ThinkPad conserve par tradition depuis des années.

AMD s’invite dans les L13 et L13 Yoga Gen 2

AMD continue de convaincre de plus en plus de fabricants de PC. Lenovo commence à intégrer des puces AMD et commence par deux modèles. En effet, AMD équipera le ThinkPad L13, un PC classique et le L13 Yoga Gen 2, un PC tactile convertible.

L’écran est, dans les deux cas, 13,3 pouces, mais bien qu’il s’agisse toujours de FullHD touch sur le Yoga, sur le L13 standard, il existe des options allant de la résolution HD (non tactile) à FullHD (tactile). Les cadres sont assez fins, bien que celui du bas soit considérablement plus large.

À l’intérieur, nous voyons que l’AMD Ryzen 5000 PRO règne, c’est l’option la plus avancée. La mémoire RAM maximale est 16 Go de RAM (LPDDR4) et peut avoir jusqu’à 1 To de stockage interne avec un SSD PCIe.

L’autonomie promise dans les deux appareils est plus de 10 heures, avec une batterie de 46 Wh. Ils intègrent le WiFi 6, deux USB type C et deux de type A, tous 3.2 et une prise HDMI 2.0.

