Publicité

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Une petite envie de déicide ? Alors God Will Fall avant de faire preuve de sens stratégique e royaume d’Avalon dans King Arthur Knight’s Tale. Si l’occident vous fatigue un peu, alors direction le Japon avec Nioh Collection Remaster.

God Will Fall

Fatigué des Dieux, un groupe d’homme décide de les éliminer un par un. Au menu, 10 dieux qu’il faudra aller chercher dans leur donjon à la tête de vos vaillants compagnons. Très bon point, aucune partie ne sera identique à la précédente. En effet, les dieux, les donjons sont tirés aléatoirement en début de partie. Ensuite, votre groupe est composé d’être sensible. Vous abandonnez un membre dans un donjon, les plus proches se sentiront coupables et leurs capacités baisseront. Un concept intéressant qui renforce encore la difficulté.

En effet, chaque donjon est un déjà à lui seuls un sacré défi et les ennemis y sont très nombreux. Toutefois, entre vos capacités guerrières et un gameplay efficace, progresser se fait avec fluidité. À condition de rester concentré, car la difficulté est de bon niveau. Techniquement le jeu est agréable et la direction artistique est vraiment de toute beauté. L’ambiance est vraiment soignée, chaque donjon, univers est parfaitement identifiable et profite d’une armée de détail pour le rendre encore plus vivant.

God Will Fall notre avis

Un titre à réserver à ceux qui aiment les défis. La difficulté et l’intérêt sont là, mais il est dommage qu’une impression de lassitude, de répétitive peut rapidement arriver.

Publicité

Switch, PS 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5

King Arthur Knight’s Tale

Revivre la période mythique du Roi Arthur dans un jeu de RG tactique en tour par tout, c’est la promesse simple et alléchante de ce jeu. Passons rapidement sur le scénario mettant en avant les guerres et conflits de ces mondes de légende. Avalon est plein de danger et les batailles nombreuses. Dans une aire de jeu limité, vous devrez exploiter chaque force de vos unités et héros et ne pas oublier de profiter du relief pour garder l’avantage.

Les possibilités sont nombreuses et le titre affiche une réelle profondeur tactique. Toutefois, comme souvent dans ces jeux, il peut y avoir un sentiment de lassitude sur la longueur. La partie RPG se concentre sur vos héros qui gagneront ainsi en puissance en pouvoir eau fur et à mesure des combats. Avalon comprend de nombreux territoires à explorer, mais vous reviendrez toujours à Camelot.

Votre Royaume vous offrira la possibilité de construire votre château et des bâtiments qui vous apporteront des bonus. Visuellement, il faut admettre que si quelques finitions n’étaient pas de trop. Il s’agit souvent de détail, car la direction artistique colle parfaitement à la mythologie Arthurienne et ne manque pas de charme.

King Arthur Knight’s Tale notre avis

Un bon petit jeu pour chauffer ses neurones et se laisser bercer par le doux son des batailles à coup de hache et de boules de feu. Sans oublier le plaisir de voir la Dame du Lac s’intéresser à nous. Vous cherchez un nouveau défi stratégique, il est peut-être devant vous.

Sur PC sur steam

Nioh Collection Remaster

La Série des Nioh a fait les beaux jours de la PS4, mêlant habilement action, combat et mythologie japonaise. Il débarque sur PS5 dans une version remastérisée qui regroupe les deux opus, qui sont aussi achetables séparément.

Niveau contenu, rien ne manque avec dans Nioh Collection nous avons donc Nioh Remastered : Édition complète et Nioh 2 Remastered : Édition complète. Chacun est accompagné de tous ses DLC. Bref rien ne manque pour des heures et d’heures de jeu.

Publicité

En ce qui concerne la qualité du remaster, nous restons dubitatifs. Impossible de nier les améliorations, le passage à la 4K jusqu’à 120 Hs, si vous avez la bonne télévision. Toutefois, si certains aspects sont plus fins, les effets de lumière un peu plus subtils, au final le gap est plutôt décevant. Attention, cela reste très agréable à l’œil, mais nous espérions plus d’ambition sur un remaster PS5 de titres aussi forts.

Nioh Collection Remastered notre avis

Un Remaster très correct et qui vaut le détour si vous n’avez pas déjà les premiers jeux. Dans ce cas, il faut vraiment avoir envie de rejouer au jeu ou se faire tous les DLC pour justifier les 70 euros demandés.

Sur PS5