Une sélection du meilleur de la domotique pour 2021

Et si tous les appareils de votre maison pouvaient se connecter à Internet ? Pas seulement des ordinateurs et des smartphones, mais tout: horloges, haut-parleurs, lumières, prises, caméras, aspirateur, stores, etc. Et si ces appareils pouvaient tous communiquer, vous envoyer des informations et prendre vos commandes?

[KONYKS] Priska Max EU Smart Socket

Nous avons pu tester la prise Priska Max Eu Smart Socket , la marque française Konyks revisite sa prise connectée Priska. Plus de fonctionnalités, plus de puissance. Besoin d’une prise de courant connectée pour économiser de l’énergie et contrôler votre maison à distance ? Konyks vous permet de contrôler d’autres appareils de votre maison tels que des lampes, des consoles et d’autres appareils.

Priska Max EU Smart Socket

Tout d’abord, voici quelques spécifications techniques pour Priska Max Eu Smart Socket :

Connexion sans fil

Puissance : 16A / 3520W (max)

Wi-Fi : 802.11b / g / n 2,4 GHz

AC 220-240V

Poids : 58 g

Dimensions : 46x46x70mm

Après avoir ouvert l’emballage, à l’intérieur, à part la prise elle-même, vous trouverez le manuel d’utilisation en français, anglais, allemand, italien et espagnol. Des informations sur la manière de connecter la prise aux systèmes …

La prise Priska est une prise intelligente compatible WiFi qui vous permet de suivre la consommation d’énergie et d’allumer et d’éteindre les appareils connectés avec votre smartphone. Elle a une parfaite compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant.

J’ai choisi d’installer directement l’application Konyks, étant donné que la prise elle-même n’a pas de fonctions spéciales sans l’application.

L’application Konyks sur Play Store

Sur la page principale, la fiche est représentée par une vignette nous indiquant l’état actuel de l’objet connecté si elle est activée ou désactivée. En appuyant brièvement sur le bouton, vous pouvez rapidement et facilement activer ou désactiver la prise, comme prévu.

Page d’accueil

Vous verrez un symbole qui vous indique si la prise est activée ou désactivée au moyen d’un effet de rétroéclairage. Ensuite, vous obtenez un interrupteur à bascule avec lequel vous pouvez désactiver ou activer la prise. Le symbole suivant vous indique si un appareil est connecté à la prise ou non. Un symbole blanc/vert signifie qu’un appareil est actuellement connecté à la prise. Si rien n’est connecté, ce symbole sera affiché en noir/blanc.

Des fonctions supplémentaires ont été placées tout en bas dans le menu :

Le premier s’agit d’un planning avec laquelle vous pouvez programmer un jour et une période pour laquelle vous souhaitez que la prise soit allumée et éteinte.

La fonctionnalité suivante est le minuteur. Cette fonction permet d’allumer ou d’éteindre la fiche après un certain temps. Les réglages de la minuterie de 1 seconde à 24 heures sont possibles.

Une autre fonction est l’utilisation, c’est-à-dire des données enregistrées sur la consommation électrique de l’appareil connecté à la prise. Vous pouvez choisir parmi des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. De plus, vous pouvez choisir si vous souhaitez voir un résumé de la consommation d’électricité.

Le mode SMART Minuteur Planning

[Cecotec] Aspirateur Robot Conga Série 1090 Connected

Les aspirateurs ont parcouru un long chemin. En fait, vous n’avez même plus besoin de vous lever du canapé ou bien sur votre lit. Bien que cela ressemble toujours à une catégorie de produits relativement nouvelle et cher, il existe plusieurs bons aspirateurs robots disponibles pour vous aider à éliminer la poussière, les poils du chien et autres débris dans votre maison.

Nous avons pris comme exemple : le Cecotec Robot aspirateur Conga Serie 1090 Connected aspire, balaie, nettoie le sol et passe la serpillère. Avec un nettoyage silencieux à un faible niveau sonore. Il possède 3 niveaux de puissance :

Eco qui permet un nettoyage superficiel avec une consommation moindre,

Normal permet un nettoyage du type quotidien

Turbo permet un nettoyage en profondeur.

Cet aspirateur puissant utilise un système de nettoyage en trois étapes pour éliminer la saleté et les débris sur vos sols et tapis, en utilisant une navigation adaptative pour se déplacer en toute sécurité autour des meubles. De plus vous pouvez programmer des nettoyages aussi souvent que vous le souhaitez; le Conga 1090 fonctionnera pendant 160 minutes (Système Immortal Battery) et retournera automatiquement à sa base de chargement après le nettoyage.

De plus, vous pouvez utiliser Google Assistant ou Alexa pour démarrer un travail de nettoyage avec simplement votre voix. Vous pouvez également contrôler facilement votre Conga via l’application.

Prix 147€

[AWOX] StriimLight

Les ampoules connectées approchent de la maturité en ce qui concerne le marché. Maintenant elles sont plus compactes, beaucoup plus lumineuses, ont une meilleure représentation des couleurs et, pour la plupart, des applications mobiles faciles à utiliser. Les prix ont également bien baissé depuis un peu longtemps.

[KONYKS] CAMINI MAX

Le système de caméra de surveillance est idéal pour garder un œil sur votre maison pendant votre absence.

Reliée en Wi-Fi comme la prise Priska, la caméra Camini Max permet de surveiller ce qu’il se passe chez soi quand on n’y est pas. Très pratique, elle possède d’un mode vie privée afin de respecter votre intimité quand vous êtes chez vous. La camera envoie une notification lorsqu’elles détectent tout type d’activité, elle suivra du regard la cible repérée. La qualité de la vidéo est excellente en Full-HD plus une vision de nuit jusqu’à 10 mètres. Compatible avec Google Assistant ou Alexa.

