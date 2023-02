Les hackers peuvent-ils contrôler à distance votre téléphone ?

Les cybercriminels développent en permanence de nouveaux logiciels particulièrement efficaces pour le vol de données,c’est notamment le cas du logiciel malveillant Hook. Ce logiciel peut-il réellement prendre le contrôle de votre téléphone Android ? Découvrons tout de suite de quoi il s’agit, quels sont les risques liés à ce malware et comment vous en prémunir, en appliquant les recommandations de cybersécurité des spécialistes du sujet.

De nouveaux logiciels malveillants piègent les utilisateurs de téléphones Android

Dernièrement, un nouveau malware Android a été détecté, appelé Hook. Ce logiciel malveillant est vendu par les cybercriminels dans le but de prendre le contrôle à distance des téléphones portables visés, grâce à la mise en place d’un VNC, un réseau virtuel informatique. Ce logiciel est le dernier venu du créateur d’Ermac, un malware lui aussi bien connu, s’agissant d’un cheval de Troie bancaire visant les appareils Android, permettant de voler les informations d’identification bancaires de plus de 467 applications bancaires et cryptographiques.

Hook reprendrait en grande partie le code de base du malware Ermac, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on retrouve donc le fameux VNC, qui permettrait aux cybercriminels de prendre le contrôle des téléphones piégés. Cela permet donc aux utilisateurs de Hook de s’introduire dans le téléphone portable des personnes ciblées, mais aussi de contrôler l’interface de ces téléphones, de manière à accéder et à bénéficier des informations recherchées, notamment pour la réalisation de transactions d’argent.

Parmi les autres nombreuses fonctionnalités de ce logiciel malveillant, une option permet de le transformer en un outil de gestion de fichiers. Cet outil permet aux pirates de générer une liste comprenant l’ensemble des fichiers stockés sur l’appareil piégé, dont ils pourront ensuite télécharger les fichiers sélectionnés. Les pirates informatiques obtiendraient également accès à l’application WhatsApp, et pourraient même envoyer des messages sous le nom du propriétaire du téléphone, tout en suivant la géolocalisation des utilisateurs de manière précise.

Cette application cible les téléphones Android du monde entier, des attaques ayant été répertoriées aux Etats-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie ou encore en France. Ce malware est aujourd’hui proposé à la vente pour un montant de 7 000 $ par mois, et rejoint d’autres logiciels malveillants comportant des fonctionnalités similaires, dont les logiciels Octo et Hydra.

Les meilleures techniques pour améliorer la sécurité de votre téléphone

L’une des premières étapes pour améliorer votre sécurité sur Internet est de vous tenir informé des dernières techniques et logiciels développés par les cybercriminels. Il est aussi recommandé d’appliquer quelques règles, qui vous aideront à limiter le risque de cyberattaque sur votre téléphone Android.

Utilisez un VPN

Le premier conseil consiste à choisir un VPN pour Android, idéal pour sécuriser vos connexions et vous permettre de naviguer sur le Web de manière anonyme. Vous pourrez poursuivre vos recherches, et accéder à tous les sites qui vous intéressent, tout en couvrant vos arrières grâce à la connexion chiffrée mise en place par le VPN. De plus, certains VPN comprennent également une fonctionnalité permettant de détecter les malwares, une protection intéressante afin de vous prémunir du téléchargement de tels logiciels malveillants.

Soyez vigilant lors du téléchargement de nouvelles applications

Quand vous téléchargez une nouvelle application, vous n’êtes pas à l’abri qu’il s’agisse d’une application malveillante, qui pourrait chercher à prendre le contrôle de votre téléphone, comme cela est le cas du logiciel Hook. Vous devrez donc vous assurer qu’il s’agit bien d’une application dont vous souhaitez réellement vous servir avant de prendre tout risque inconsidéré, et ce téléchargement devra être réalisé sur le Playstore, et non sur un site Internet qui vous est inconnu, ou qui vous semble peu fiable.

Réalisez les mises à jour logicielles

Les mises à jour Android apportent de nouvelles fonctionnalités à votre téléphone portable, tout en corrigeant les problèmes de sécurité qui ont pu être détectés sur les précédentes versions du logiciel. Pour cette raison, il est important de mettre à jour votre téléphone et ses applications dès que de nouvelles versions vous sont proposées, ce qui vous permettra de garder un téléphone à jour, pour améliorer sa protection face aux cyberattaques.

Vérifiez les autorisations et permissions des applications installées

Quand vous installez une application sur votre smartphone, cette dernière peut vous demander différentes autorisations d’accès, lui permettant d’accéder à vos photos, ou à vos contacts par exemple. Avant d’accepter, vous devrez vous assurer que ces permissions sont justifiées, et que l’application a réellement besoin de telles autorisations pour fonctionner. Vérifiez régulièrement la liste des permissions accordées, et modifiez toute autorisation qui ne vous semble pas adaptée.

Assurez-vous d’utiliser des connexions Wi-Fi sécurisées

Si vous n’utilisez pas encore de VPN, faites en sorte d’utiliser des connexions sécurisées lorsque vous souhaitez vous connecter à Internet. Certains cybercriminels peuvent en effet se servir de connexions non sécurisées pour vous suivre, et accéder à votre appareil. Par exemple, les réseaux Wi-Fi publics comprennent des risques, et vous devrez leur préférer l’utilisation de vos données cellulaires si vous souhaitez poursuivre votre navigation.