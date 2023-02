OnePlus Pad : voici la fiche technique de la première tablette OnePlus

Dans un peu plus d’une semaine, OnePlus annoncera une première tablette Android : la OnePlus Pad. En attendant, nous avons eu droit à de plus amples informations sur la fiche technique de ce produit. Un nouveau rapport de Digital Chat Station mentionne en effet des détails sur l’écran, le processeur ou encore la batterie et sa charge rapide.

Pour rappel, un évènement de lancement international OnePlus est attendu pour le 7 février 2023. Outre le smartphone OnePlus 11 et les écouteurs OnePlus Buds 2 Pro, une tablette Android nommée OnePlus Pad est au programme.

La firme chinoise a en effet annoncé la semaine dernière que ce produit serait annoncé la semaine prochaine. Dans un nouveau rapport publié récemment sur Weibo, le leaker Digital Chat Station a expliqué que la OnePlus Pad aura plusieurs similitudes avec la fiche technique de l’Oppo Pad 2.

L’informateur explique plus précisément que la première tablette OnePlus disposera d’un écran d’environ 11 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et une définition de 2800 par 2000 pixels. Cependant, nous n’aurons pas le droit à de l’OLED. La dalle serait en effet LCD, avec au passage une prise en charge du Dolby Vision et de l’HDR10+.

Niveau puissance, la OnePlus Pad disposerait d’une puce Snapdragon 870. Elle serait d’ailleurs couplée à 6 ou 8 Go de RAM. Pour finir, Digital Chat Station mentionne la présence d’une batterie de 9 500 mAh compatible avec la charge rapide 67 W.

À noter, le design a déjà partiellement été dévoilé et des rendus 3D sont venus préciser l’apparence de la tablette. Elle serait ainsi enrobée d’un alliage en aluminium, avec à l’arrière un bloc photo rond. Il est intéressant de souligner que la marque a précisé que la OnePlus Pad profiterait d’un cadre ergonomique et incurvé, permettant de « tenir confortablement la tablette pendant une période prolongée sans fatigue ».