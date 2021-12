LUMOS Ultra un casque lumineux

Après avoir testé le Lumos Kickstart, voici son petit frère, le Lumos Ultra. Comme son grand frère, le casque dispose d’éclairages, ils sont utilisés de façon intelligente. La campagne sur Kickstarter a recueilli presque 3 millions de dollars.

Il dispose aussi des fonctions intelligentes compatibles avec l’Apple Watch. Toutefois, ceux qui ne possèdent pas la montre connectée pourront toujours utiliser la commande sans fil incluse. Par ailleurs, cette dernière a vu son design amélioré.

Avec une charge complète, Ultra durera jusqu’à 10 heures en mode clignotant lent avec les lumières réglées sur la luminosité maximale – et encore plus longtemps si vous réglez la luminosité et la fréquence dans l’application Lumos.

De plus, le casque est étanche classifié IPX6, si l’envie vous prend de pédaler durant une intempérie. Mieux, ce produit est particulièrement léger, pesant à peine 360 g sur la balance.

Le dispositif d’une batterie avec une autonomie annoncée à 10 heures avec l’éclairage au maximum de luminosité. Il pourra tenir plus avec un éclairage plus faible. Pour la recharge, il faudra compter une trentaine de minutes sur un port USB-C.

La fiabilité du casque a été éprouvée par des crashs-tests. Sans oublier le confort, ils ont conçu un design qui assure une ventilation optimale et ont fait en sorte de le rendre disponible en de nombreuses tailles (S à XL). Un large choix de couleur permettra d’autre part à tout un chacun d’ajouter des options au casque comme la visière. Bien pratique pour le soleil ou la pluie.

Vous pouvez acquérir le casque de vélo connecté Lumos Ultra à partir de 90€. Il faut compter 30€ de plus pour l’option MIPS.

Produit disponible sur Lumos Ultra Casque Intelligent | Casque de vélo | Feux LED Avant et arrière | Clignotants | Feux arrière | Connexion Bluetooth | Adulte : Hommes, Femmes (Bleu, Taille : M-L)

Voir l'offre 99,90 €