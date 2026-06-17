Comparatif des 7 meilleures enceintes Bluetooth 2026 : tests, mesures réelles et guide d’achat

En 2026, le marché des enceintes Bluetooth pèse plus de 15 milliards d’euros et affiche des centaines de modèles qui se ressemblent tous sur le papier : autonomie ≥ 15h, IP67+, Bluetooth 5.x, « son puissant ». Le problème n’est pas le manque de choix, c’est que personne ne vous explique clairement comment comparer pour trouver la meilleure enceinte bluetooth.

Vous regardez des watts qui ne mesurent pas la même chose selon les marques. Vous payez pour de l’étanchéité IP68 quand vous utilisez votre enceinte dans votre salon. Et vous faites confiance à une autonomie annoncée qui ne correspond jamais à votre usage réel.

Ce guide fonctionne différemment. Nous avons identifié trois axes que la majorité des comparatifs ignorent :

l’usage indoor vs outdoor (un appartement ne nécessite pas d’IP68),

les nouveaux codecs qui changent réellement l’expérience en 2026,

l’écart entre les watts marketing et la puissance réelle.

Notre sélection repose sur nos tests indépendants et des mesures d’autonomie publiées par 01net. Si vous souhaitez consulter notre sélection précédente d’enceintes Bluetooth pour mesurer l’évolution du marché, elle reste disponible. Voici ce que vous devez savoir avant d’acheter.

🎯 Nos choix en un coup d’œil Meilleure tous usages : Marshall Middleton II (199 €) — son premium, 26h mesurées, polyvalence salon/terrasse

Meilleur rapport qualité/prix : JBL Flip 7 (149 €) — 35 W RMS, IP68, 29h réelles à volume modéré

Activités nautiques : Bose SoundLink Flex Gen 2 (149 €) — la seule à flotter en surface de l’eau

Longues sessions + Auracast : JBL Charge 6 (199 €) — 28h annoncées, banque d’énergie USB-A intégrée

Petit budget : Anker Soundcore Motion 300 (79 €) — 30 W RMS + LDAC + IPX7 sous les 100 € 💡 Astuce : IP67 protège votre enceinte dans 99 % des situations du quotidien — inutile de payer 30 à 50 € de plus pour l’IP68 si vous n’immergez pas.

Notre sélection des 7 meilleures enceintes Bluetooth en 2026

🎯 Ce que vous devez retenir avant de lire TechRadar élit la Marshall Middleton II meilleure enceinte 2025 après 30+ tests comparatifs

Le JBL Flip 7 atteint 29h22 d’autonomie à 25 % de volume : mesure 01net indépendante, pas le chiffre constructeur

La Bose SoundLink Flex Gen 2 est la seule enceinte de cette sélection à flotter en surface de l’eau

La JBL Charge 6 est la première grand public compatible Auracast, le standard multi-enceintes Bluetooth 2025 💡 Astuce : si vous hésitez entre Flip 7 et Charge 6, choisissez le Flip 7. 50 € de plus pour une power bank que vous n’utiliserez qu’occasionnellement ne se justifie pas systématiquement.

Marshall Middleton II : la meilleure tous usages

La Marshall Middleton II a été élue meilleure enceinte Bluetooth 2025 par TechRadar après plus de 30 tests comparatifs menés par Harry Padoan. Ce n’est pas un verdict de pure forme : elle cumule une autonomie mesurée à 26 heures par 01net (pas annoncées, réellement mesurées), une restitution sonore supérieure dans les médiums et aigus, et un boîtier en tissu recyclé certifié IP67.

Côté son : ses 20 W RMS délivrent une signature plus chaleureuse que la concurrence JBL à même prix, une patte bien identifiable que nous avions déjà documentée dans notre test de la Marshall Kilburn III. La restitution des voix, des cordes et du jazz surclasse nettement ses rivales dans cette tranche de prix.

Elle convient aussi bien à un salon qu’à une terrasse. Le bémol : son format est plus encombrant qu’une JBL Flip, elle pèse 1,2 kg et ne rentre pas dans la poche d’un sac à dos de randonnée.

Si vous aimez la signature Marshall dans un format plus compact, notre test de la Marshall Emberton vous orientera vers une alternative plus portable. C’est une enceinte de déplacement, pas une enceinte d’aventure.

Prix indicatif : 199 € — Pour qui : l’utilisateur qui veut le meilleur son polyvalent sans compromis sur la durée de batterie.

JBL Flip 7 : le meilleur rapport qualité/prix

35 W RMS, IP68, et une autonomie que vous ne verrez jamais dans les publicités : 01net a mesuré 29 heures 22 minutes à 25 % de volume sur le JBL Flip 7. JBL annonce 14 heures : c’est la mesure à volume élevé. La réalité d’un usage quotidien en appartement ou en terrasse est bien plus généreuse, et c’est un argument concret que personne d’autre n’explique en français.

Elle pèse 640 g, tient dans une poche de manteau et encaisse une immersion à 1,5 mètre sous l’eau (IP68).

Côté son : des basses dynamiques et une scène sonore large, avec moins de précision dans les médiums que la Middleton, un compromis logique pour ce prix. C’est l’enceinte idéale si vous cherchez robustesse, compacité et excellente autonomie sans dépasser 150 €. Notre test du JBL Flip 5 montre à quel point la gamme a progressé en puissance et autonomie d’une génération à l’autre.

Prix indicatif : 149 € — Pour qui : le nomade, l’étudiant, le randonneur qui ne veut pas se soucier de la batterie.

Bose SoundLink Flex Gen 2 : la seule qui flotte

La Bose SoundLink Flex Gen 2 possède un avantage que personne d’autre dans ce comparatif ne peut revendiquer : elle flotte à la surface de l’eau. Sa forme ovale et son architecture acoustique interne sont conçues pour maintenir l’enceinte à flot en cas de chute dans un lac, une rivière ou une piscine. Certifiée IP67, elle tient également 1 mètre sous l’eau pendant 30 minutes.

Côté son : Bose gère mieux les fréquences médiums que JBL. Voix, guitares acoustiques et podcasts sonnent avec plus de naturel et de chaleur.

Le bémol : à 149 €, elle s’affiche au même prix que la Flip 7 mais délivre moins de basses et ne supporte pas Auracast. Si vous n’avez aucune activité nautique dans vos usages, le Flip 7 propose un meilleur rapport puissance/prix. Si vous faites du kayak, de la voile ou que vous fréquentez les piscines, la Flex Gen 2 s’impose sans discussion.

Prix indicatif : 149 € — Pour qui : les activités nautiques, le kayak, la piscine, les usages au bord de l’eau.

JBL Charge 6 : l’autonomie record + Auracast

La JBL Charge 6 est la première enceinte grand public à embarquer Auracast, le nouveau standard Bluetooth 2025 permettant la diffusion audio synchronisée vers plusieurs enceintes simultanément. C’est un argument d’avenir : l’adoption reste limitée en 2026, mais c’est une première dans le segment grand public qui vous prépare à l’évolution du marché.

Côté autonomie : 28 heures annoncées, ce qui en fait l’enceinte la plus endurante de cette sélection à volume standard. Une progression nette par rapport à la Charge 5 Wi-Fi que nous avions évaluée, déjà convaincante sur ce critère. Elle intègre également une banque d’énergie USB-A pour recharger votre téléphone : un vrai plus lors d’un camping, d’un festival ou d’un long voyage sans prise.

Le bémol : elle pèse 1 069 g. Ce n’est plus une enceinte de poche, c’est une enceinte de sac.

Prix indicatif : 199 € — Pour qui : les longues sessions, les festivals, les camping-cars, les amateurs de technologie audio avancée.

Sonos Move 2 : le son hi-fi nomade

La Sonos Move 2 joue dans une autre catégorie que les autres modèles de cette sélection. Nous avions testé la première Sonos Move à ses débuts : la Move 2 reprend ses forces structurelles tout en corrigeant ses rares faiblesses. Elle se connecte en Wi-Fi (pas uniquement en Bluetooth), ce qui lui permet de diffuser en 24 bits / 48 kHz, une qualité hi-fi inaccessible via Bluetooth standard. Elle embarque également un système d’auto-calibration acoustique : un microphone analyse la pièce et ajuste l’égalisation en temps réel.

Côté autonomie : 24 heures annoncées.

Côté son : la meilleure image stéréo de cette sélection, des graves profonds et des aigus sans agressivité.

Le bémol : elle pèse 3 kg, se recharge sur une base dédiée et n’est pas conçue pour une utilisation outdoor intensive (IP56, pas IP68). C’est une enceinte de salon qui peut sortir occasionnellement, pas une enceinte d’aventure.

Prix indicatif : 449 € — Pour qui : l’audiophile qui veut la qualité d’une chaîne hi-fi avec la liberté du sans-fil.

UE Megaboom 3 : la puissance compacte pour les grands espaces

La UE Megaboom 3 se distingue par une portée Bluetooth annoncée de 45 mètres, quatre fois la moyenne du marché. Elle traverse plusieurs pièces et atteint le fond du jardin sans coupures ni décrochages. Avec 20 W RMS dans un format cylindrique compact, elle diffuse le son à 360° pour les espaces ouverts.

Côté durabilité : IP67, résistance aux chocs certifiée (chutes jusqu’à 1,5 m), imperméabilité aux poussières.

Côté app : l’application UE BOOM 3 permet de personnaliser l’égalisation, de gérer le mode PartyUp (jusqu’à 150 enceintes en simultané) et de rétablir le son si vous perdez l’enceinte de vue.

Le bémol : pas d’Auracast, pas de LDAC, et une autonomie de 20 heures annoncées honnête sans être exceptionnelle.

Prix indicatif : 179 € — Pour qui : les grandes terrasses, les jardins, les espaces ouverts, les fêtes en extérieur.

Anker Soundcore Motion 300 : le meilleur petit budget

Sous 100 €, la Soundcore Motion 300 d’Anker fait plutôt bien son office, une conviction que nous défendons depuis notre comparatif Anker face à Bose, qui reste d’actualité sur la philosophie de la marque. Elle affiche 30 W RMS, une certification IPX7 et 13 heures d’autonomie annoncées, des chiffres qui rivalisent sérieusement avec des modèles deux fois plus chers. Elle prend en charge le codec LDAC, ce qui la positionne techniquement au-dessus des enceintes JBL de même tranche de prix sur la qualité de transmission audio.

Le bémol attendu : la qualité de finition reste inférieure aux marques premium, le son manque de profondeur dans les basses extrêmes, et l’application Soundcore est moins aboutie que MyJBL. Mais pour un premier achat, un usage quotidien en intérieur ou sur une terrasse, elle remplit son contrat avec une marge confortable.

Prix indicatif : 79 € — Pour qui : le premier achat, l’étudiant, l’usage secondaire en cuisine ou en chambre.

Tableau comparatif 2026

🎯 Ce que le tableau ne dit pas L’autonomie réelle à volume modéré (25 %) peut dépasser de 2 fois l’autonomie annoncée par les fabricants

Seule l’ Anker Soundcore Motion 300 propose LDAC sous les 100 € dans cette sélection

La JBL Charge 6 est la seule de la liste compatible Auracast : argument d’avenir, pas du présent 💡 Astuce : la colonne « autonomie mesurée » (01net) vaut davantage que la colonne constructeur. Cherchez toujours un test indépendant avant d’acheter.

Modèle Puissance Autonomie annoncée Autonomie mesurée IP Codec max Prix Marshall Middleton II 20 W RMS N/D 26h (01net) IP67 AAC 199 € JBL Flip 7 35 W RMS 14h 29h22 à 25 % (01net) IP68 AAC 149 € Bose SoundLink Flex Gen 2 N/D 12h N/D IP67 + flotte AAC 149 € JBL Charge 6 30 W RMS 28h N/D IP68 AAC + Auracast 199 € Sonos Move 2 N/D 24h N/D IP56 Wi-Fi 24bit 449 € UE Megaboom 3 20 W RMS 20h N/D IP67 AAC 179 € Anker Soundcore Motion 300 30 W RMS 13h N/D IPX7 LDAC 79 €

🎯 Les 4 règles du guide honnête Toujours comparer des watts RMS : les watts crête gonflent artificiellement les chiffres marketing

10 W RMS suffisent pour une chambre, 15 W pour un petit appartement : inutile de payer plus

L’IP68 coûte 30 à 50 € de plus que l’IP67, surcoût injustifié si vous ne plongez pas

Sur iPhone, AAC suffit. Sur Android haut de gamme, visez LDAC pour la meilleure qualité sans fil 💡 Astuce : divisez par deux le chiffre watts affiché si la marque ne précise pas « RMS ». C’est le réflexe qui évite les mauvaises surprises sur les marketplaces.

Qualité sonore : watts RMS vs watts crête, la vérité sur le marketing

Un fabricant annonce 40 W sur la boîte. Avant de comparer, posez une question simple : sont-ce des watts RMS ou des watts crête ?

Watts crête : puissance maximale théorique atteinte pendant une fraction de seconde. Ce chiffre est inutile pour comparer des enceintes entre elles.

: puissance maximale théorique atteinte pendant une fraction de seconde. Ce chiffre est inutile pour comparer des enceintes entre elles. Watts RMS : puissance continue réelle délivrée en permanence pendant la lecture. C’est le seul chiffre qui compte.

Une enceinte à 20 W RMS est objectivement plus puissante qu’une « 40 W crête ». JBL communique en RMS depuis plusieurs années, ce qui explique pourquoi un Flip 7 à 35 W semble « moins puissant » qu’une marque inconnue à « 80 W » vendue 29 € sur les marketplaces.

Pour calibrer votre besoin : 10 W RMS suffisent pour une chambre, 15 W couvrent un petit appartement, 20-35 W conviennent à un salon ou une terrasse. Au-delà de 35 W, vous payez pour un volume que votre environnement quotidien ne vous permettra jamais d’utiliser.

Les fabricants mesurent l’autonomie à un volume standard, généralement entre 50 % et 70 % du maximum. À 25 % de volume (l’usage typique en appartement ou en réunion), l’autonomie peut être deux à trois fois supérieure aux chiffres annoncés.

Exemple concret tiré de nos données : JBL annonce 14 heures pour le Flip 7. 01net mesure 29h22 à 25 % de volume. Ce n’est pas une tromperie de JBL, c’est une méthode de mesure légitime, mais différente de votre usage réel.

La règle à retenir : doublez mentalement le chiffre constructeur pour estimer votre autonomie à volume modéré. Si un modèle annonce 12 heures, comptez 20-24 heures à usage quotidien. Et méfiez-vous des tests d’autonomie publiés à « 100 % volume » : personne ne l’utilise ainsi.

Étanchéité IP — IPX4, IP67, IP68 : ce que ça veut vraiment dire

La certification IP se décode en deux chiffres. Le premier indique la protection contre les solides (poussière), le second contre les liquides. Voici ce que chaque niveau signifie concrètement :

IPX4 : résistant aux éclaboussures dans toutes les directions. Suffisant pour la pluie légère, la cuisine, la salle de bain.

: résistant aux éclaboussures dans toutes les directions. Suffisant pour la pluie légère, la cuisine, la salle de bain. IPX7 : immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Piscine, bord de mer, douche.

: immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Piscine, bord de mer, douche. IP67 : protection totale contre la poussière + immersion 1 m / 30 min. Standard polyvalent outdoor.

: protection totale contre la poussière + immersion 1 m / 30 min. Standard polyvalent outdoor. IP68 : poussière + immersion à 1,5 m minimum pendant 30 min. La référence pour les sports nautiques actifs.

Le piège le plus courant : payer 30 à 50 € de plus pour IP68 quand votre usage réel ne va pas au-delà de la terrasse sous la pluie. En appartement, une IPX4 suffit. Si vous ne plongez pas avec votre enceinte, économisez sur l’étanchéité et investissez dans de meilleurs drivers.

Codecs Bluetooth 2026 — AAC, LDAC, Auracast : faut-il s’en préoccuper ?

Les codecs audio déterminent la qualité du signal transmis sans fil entre votre téléphone et l’enceinte. En 2026, voici la hiérarchie réelle :

SBC : codec de base universel. Qualité correcte, présent sur tous les appareils.

: codec de base universel. Qualité correcte, présent sur tous les appareils. AAC : meilleur rendu sur iPhone et Mac. Standard sur les enceintes 100-200 €.

: meilleur rendu sur iPhone et Mac. Standard sur les enceintes 100-200 €. aptX / aptX HD : meilleur rendu sur Android haut de gamme. Latence réduite, intéressant pour la TV.

: meilleur rendu sur Android haut de gamme. Latence réduite, intéressant pour la TV. LDAC : codec Sony, débit jusqu’à 990 kbps (quasi sans perte). La Soundcore Motion 300 est la seule de cette sélection à l’embarquer sous 100 €.

: codec Sony, débit jusqu’à 990 kbps (quasi sans perte). La Soundcore Motion 300 est la seule de cette sélection à l’embarquer sous 100 €. Auracast : pas un codec de qualité audio mais un standard de diffusion multi-enceintes sans latence, ratifié en 2025. La JBL Charge 6 est la première enceinte grand public à l’intégrer.

En pratique : si vous êtes sur iPhone, AAC est suffisant : vous n’entendrez pas la différence avec LDAC sur la majorité des morceaux. Sur Android avec un DAP ou un Pixel récent, LDAC vaut la peine d’être recherché. Auracast est un argument pour l’avenir, pas pour aujourd’hui.

Quelle enceinte selon votre usage et votre budget ?

🎯 Choisir selon votre usage : l’essentiel En appartement, économisez sur l’IP et investissez dans des drivers de meilleure qualité sonore

Pour le nautique et les activités en eau vive, la Bose Flex Gen 2 est la seule enceinte qui flotte

Sous 100 €, l’Anker Soundcore Motion 300 (30 W + LDAC + IPX7) est le meilleur rapport technique/prix de la sélection 💡 Astuce : un appartement de 30 m² ne nécessite pas plus de 15 W RMS. Le volume que vous n’utiliserez jamais, c’est de l’argent dépensé pour rien.

Comparatif enceintes Bluetooth 2026 — Le Café du Geek

Comparatif des 7 meilleures enceintes Bluetooth 2026 Cliquez sur un critère pour trier — Le Café du Geek Enceinte de la sélection Coup de cœur rédaction ⏱ Autonomie 💶 Prix ⚡ Puissance * Autonomie JBL Flip 7 (29h22) et Marshall Middleton II (26h) : mesures 01net.com à 25 % de volume. Autres valeurs : données constructeurs. Puissance Bose Flex Gen 2 et Sonos Move 2 : non communiquée par les fabricants (N/D). Sources : 01net (2025), JBL officiel (2025), TechRadar (2026).

Pour l’appartement et l’usage intérieur — priorité au son, pas à l’IP

En intérieur, l’IP68 ne vous sera d’aucune utilité dans 99 % des cas. Cet argent est mieux investi dans de meilleurs drivers ou une autonomie supérieure. Autre paramètre souvent ignoré : les watts nécessaires à l’intérieur. 10 W RMS suffisent pour une chambre, 15 W pour un petit appartement. Une enceinte de 35 W en appartement ne sera jamais poussée à plus de 20 % de son potentiel.

Notre recommandation indoor : la Marshall Middleton II (199 €) pour la qualité sonore, l’Anker Soundcore Motion 300 (79 €) si le budget est serré. Pour un usage TV ou podcast avec latence réduite, vérifiez la compatibilité aptX de votre téléviseur.

Pour l’extérieur, la plage et les activités nautiques

IP68 minimum si vous allez dans l’eau de façon régulière. Si vous faites du kayak, de la voile ou que vous naviguez : la Bose SoundLink Flex Gen 2 est la seule de cette sélection à flotter : un avantage décisif si elle tombe par-dessus bord. Pour les longues sorties nécessitant une banque d’énergie, la JBL Charge 6 s’impose avec ses 28 heures et sa recharge USB-A intégrée.

Par budget — notre recommandation directe

Budget Notre choix Pourquoi < 50 € Anker Soundcore Mini 3 Son correct pour cuisine ou chambre, IPX5 50–100 € Anker Soundcore Motion 300 30 W RMS + LDAC + IPX7 : imbattable au prix 100–200 € JBL Flip 7 Le meilleur équilibre robustesse/son/autonomie réelle + 200 € Marshall Middleton II Son premium, 26h mesurées, polyvalence salon/extérieur

Les erreurs à ne pas faire avant d’acheter

🎯 Les erreurs qui coûtent cher Un « 40 W » marketing peut signifier 15 à 20 W RMS réels : vérifiez toujours la nature des watts avant d’acheter

Doublez mentalement l’autonomie constructeur pour estimer votre usage quotidien à volume modéré

L’Auracast ne sert à rien en 2026 si vous n’avez pas d’autres enceintes compatibles dans votre environnement 💡 Astuce : avant d’acheter, consultez des vrais tests, les mesures indépendantes valent plus que n’importe quelle fiche produit constructeur.

Comparer des watts sans vérifier RMS vs crête

Une « enceinte 60 W » à 39 € sur un marketplace est presque certainement à 60 W crête, soit 15 à 20 W RMS. Le JBL Flip 7 à 35 W RMS est objectivement plus puissant, à un prix souvent identique.

Payer pour IP68 quand vous restez en appartement

IP67 protège votre enceinte dans 99 % des situations du quotidien. La différence entre IP67 et IP68 représente parfois 30 à 50 € : de l’argent mieux alloué à des drivers supérieurs ou une meilleure autonomie.

Se fier à l’autonomie annoncée sans la corriger

Notre test de la JBL Charge 4 avait déjà documenté l’écart entre promesse constructeur et usage réel, un biais systématique dans le secteur. Doublez mentalement le chiffre constructeur pour estimer votre usage à volume modéré. Si un modèle annonce 12 heures à volume standard, vous en aurez probablement 20 à 25 dans votre salon.

Négliger la compatibilité codec avec votre appareil

LDAC fonctionne uniquement entre un appareil Android compatible et une enceinte LDAC. Sur iPhone, AAC est le codec pertinent. Vérifiez avant d’acheter, surtout si vous visez la Soundcore Motion 300 pour sa promesse LDAC.

Acheter en anticipant une fonctionnalité que vous n’utiliserez pas tout de suite

Auracast est une technologie d’avenir prometteuse, mais son adoption reste limitée en 2026. Si vous n’avez pas d’autres enceintes Auracast dans votre environnement, la fonctionnalité ne vous servira pas aujourd’hui, et ce n’est pas une raison suffisante pour choisir la Charge 6 plutôt que le Flip 7.

En résumé, quel modèle choisir selon votre profil ?

Le marché a mûri, mais les bonnes décisions restent rares faute d’informations claires. Notre verdict par profil :

Vous voulez le meilleur son sans compromis → Marshall Middleton II . Elle surclasse tout le reste en qualité musicale et tient 26 heures mesurées sans recharge.

→ . Elle surclasse tout le reste en qualité musicale et tient 26 heures mesurées sans recharge. Vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix → JBL Flip 7 . Compacte, IP68, 29h réelles à volume modéré, 149 €. Difficile à battre dans cette tranche de prix.

→ . Compacte, IP68, 29h réelles à volume modéré, 149 €. Difficile à battre dans cette tranche de prix. Vous pratiquez des activités nautiques → Bose SoundLink Flex Gen 2 . La seule enceinte de ce comparatif qui flotte.

→ . La seule enceinte de ce comparatif qui flotte. Vous avez besoin de sessions longues sans prise secteur → JBL Charge 6 . 28h annoncées + banque d’énergie USB-A intégrée.

→ . 28h annoncées + banque d’énergie USB-A intégrée. Vous êtes audiophile et voulez la qualité hi-fi en mobilité → Sonos Move 2 . Wi-Fi, 24 bits, auto-calibration. Hors catégorie.

→ . Wi-Fi, 24 bits, auto-calibration. Hors catégorie. Votre budget est serré → Anker Soundcore Motion 300. 79 € pour 30 W + LDAC + IPX7 : le choix le plus surprenant de cette liste.

Notre comparatif est réalisé en toute indépendance éditoriale, sans partenariats rémunérés avec les marques citées.

Questions fréquentes sur les meilleures enceintes Bluetooth 2026

JBL Flip 7 ou JBL Charge 6 : lequel choisir ?

Le critère décisif est l’autonomie, et la connectivité bonus. Le Flip 7 annonce 14 heures, mais 01net en a mesuré 29h22 à 25 % de volume : un chiffre qui dépasse largement les promesses constructeur. Il pèse 640 g, tient dans un sac à dos et affiche une IP68 complète.

La Charge 6 est plus lourde (1 069 g) et plus chère, mais embarque 28 heures d’autonomie annoncées et une banque d’énergie USB-A pour recharger votre téléphone. Elle est aussi la première JBL compatible Auracast, le nouveau standard de diffusion multi-enceintes Bluetooth.

Notre règle : choisissez le Flip 7 si la compacité prime. Optez pour la Charge 6 si vous enchaînez de longues sessions ou si vous souhaitez pouvoir recharger vos appareils en déplacement.

Le bémol : 50 € d’écart se justifient facilement si l’autonomie prolongée et la power bank correspondent à vos usages réels.

JBL ou Bose : quelle marque pour une enceinte Bluetooth en 2026 ?

Ces deux marques ciblent des profils distincts. JBL mise sur la robustesse outdoor, l’IP68 généralisé et des basses marquées — idéal pour la plage, le camping ou les activités sportives. Bose privilégie une image sonore plus neutre et équilibrée, avec des mids bien définis pour les voix et les instruments acoustiques. Le SoundLink Flex Gen 2 de Bose se distingue par un avantage unique dans ce comparatif : il flotte à la surface de l’eau.

Côté budget : JBL est en moyenne 20 à 30 % moins cher à niveau de qualité comparable.

Côté application : MyJBL est mieux notée sur les stores que Bose Music. Si vous écoutez surtout de la musique en intérieur, Bose offre une restitution plus naturelle. Si vous sortez souvent et cherchez une enceinte robuste sous les 150 €, JBL s’impose.

On conseille de tester les deux en magasin sur votre musique habituelle avant de trancher.

Vaut-il la peine de passer du JBL Flip 6 au Flip 7 ?

Trois améliorations concrètes séparent les deux générations. La puissance grimpe de 30 W à 35 W RMS. La certification IP passe d’IP67 à IP68, c’est-à-dire d’une submersion à 1 mètre pendant 30 minutes à 1,5 mètre. L’autonomie annoncée augmente de 12 à 14 heures, et les mesures 01net indiquent 29h22 à 25 % de volume, soit un bond significatif par rapport à la génération précédente.

Ce qui ne change pas : la taille, le design cylindrique et le connecteur USB-C, déjà présent sur le Flip 6. Si votre Flip 6 fonctionne bien, la mise à jour n’est pas urgente. En revanche, si vous rachetez une enceinte aujourd’hui et hésitez entre les deux générations en occasion ou en déstockage, la différence de prix est souvent nulle, et le Flip 7 gagne sur tous les critères objectifs.

Le bémol : aucune amélioration sur les codecs, le Flip 7 ne supporte toujours pas LDAC.

Peut-on connecter deux enceintes Bluetooth de marques différentes en mode stéréo ?

Non, pas en stéréo natif. Le mode stéréo Bluetooth, qui répartit les canaux gauche et droite entre deux enceintes, fonctionne uniquement au sein des protocoles propriétaires de chaque marque : JBL PartyBoost, Bose SimpleSync, UE PartyUp. Deux enceintes de marques différentes ne dialoguent pas entre elles de façon native.

L’arrivée d’Auracast (standard Bluetooth ratifié en 2025) commence à changer la donne pour la diffusion multi-enceintes, mais il s’agit d’un broadcast audio, pas d’une séparation stéréo gauche/droite. La JBL Charge 6 est aujourd’hui la première enceinte grand public à embarquer Auracast.

Côté pratique : si la stéréo sans fil est une priorité, achetez deux enceintes identiques de la même marque dès le départ. Sinon, le câble audio jack reste la seule solution universelle entre marques.

On conseille de vérifier la compatibilité « True Wireless Stereo » sur la fiche produit avant tout achat en paire.

Quelle est la portée réelle d’une enceinte Bluetooth dans un appartement ?

La portée annoncée, souvent 10 à 30 mètres, est mesurée en plein air, sans obstacle. Dans un appartement avec des murs, du béton et des interférences Wi-Fi, comptez plutôt 8 à 12 mètres en pratique. La plupart des enceintes de cette sélection traversent sans difficulté un deux-pièces ou un trois-pièces standard.

La UE Megaboom 3 est l’exception notable de ce comparatif avec une portée annoncée de 45 mètres, quatre fois la moyenne du marché, ce qui lui permet de couvrir un appartement spacieux ou une terrasse sans coupures.

Le Bluetooth 5.3, présent sur les modèles 2025-2026 comme le JBL Flip 7 et la Charge 6, améliore la stabilité de connexion en environnement saturé d’appareils, sans pour autant doubler la portée.

Le bémol : les murs en béton armé et les grandes portes métalliques restent les pires ennemis du signal, quelle que soit la génération du protocole.

Trois réflexes simples font une vraie différence sur la longévité.

Premier réflexe : ne maintenez pas la batterie à 100 % en permanence. Les batteries lithium-ion durent plus longtemps entre 20 % et 80 % de charge : une habitude facile à prendre si vous la rangez souvent.

Deuxième réflexe : rincez l’enceinte à l’eau douce après chaque exposition à l’eau salée ou chlorée, même si elle affiche IP68. Le sel et le chlore dégradent les joints en silicone sur le long terme.

Troisième réflexe : évitez les températures extrêmes. Une voiture garée en plein soleil peut dépasser 60 °C, une chaleur qui endommage les cellules batterie de façon irréversible.

Côté nettoyage : une lingette légèrement humide sur le boîtier suffit. Pour les grilles en tissu comme celles du Marshall Middleton II, évitez les produits alcoolisés qui décolorent les fibres.

On conseille de faire une charge complète une fois par mois si l’enceinte reste inutilisée.

Une enceinte Bluetooth peut-elle remplacer une barre de son pour regarder la TV ?

Pour un usage occasionnel en petite pièce, oui. Pour un home cinéma quotidien, non. La limitation principale est la latence Bluetooth : selon le codec utilisé, le décalage entre image et son varie de 100 à 300 ms, perceptible sur les dialogues et les scènes d’action. Les codecs aptX Low Latency et aptX Adaptive réduisent ce délai sous 40 ms, mais votre téléviseur doit également les prendre en charge.

La Sonos Move 2 est l’exception dans cette sélection : sa connectivité Wi-Fi native élimine la latence Bluetooth et offre un rendu hi-fi à 24 bits/48 kHz proche d’une barre d’entrée de gamme. Pour les autres enceintes Bluetooth classiques de ce comparatif, réservez-les à la musique et aux podcasts.

Le bémol : même la meilleure enceinte portable ne reconstitue pas un champ stéréo large comparable à une barre de son avec caisson de basses dédié.