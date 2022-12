Netflix : des séances de sport Nike bientôt disponibles !

Netflix compte s’attaquer aux fans de sport. En effet, la plateforme de streaming vidéo vient d’annoncer le lancement de séances d’entrainement issues de l’application Nike Training Club dès la semaine prochaine. Cela représente d’ailleurs 30 heures d’exercices. D’autres séances seront ensuite ajoutées durant l’année 2023.

Envie de garder la ligne malgré les fêtes de fin d’année ? Bonne nouvelle, Netflix vient d’annoncer une réponse efficace : l’ajout de séances de sport.

Nous venons en effet d’apprendre via un billet de blog que le leader du marché de la SVOD allait rendre disponible 30 heures d’exercices vidéo de l’application Nike Training Club à partir du 30 décembre 2022.

Dans les détails, Netflix va ajouter 46 épisodes la semaine prochaine, comportant différentes activités : yoga, abdos, exercices à haute intensité (HIIT)… Voici la liste précise (en anglais) des cours proposés :

Kickstart Fitness with the Basics (13 épisodes) ; Two Weeks to a Stronger Core (7 épisodes) ; Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 épisodes) ; HIT & Strength with Tara (14 épisodes) ; Feel-Good Fitness (6 épisodes).

Une seconde vague d’entrainements sera ensuite ajoutée durant le cours de l’année 2023. Pour rapidement retrouver les séances de sport Nike Training Club, il suffira d’écrire tout simplement le mot « Nike » dans la barre de recherche de Netflix.

Afin d’accéder à l’ensemble de ces entrainements, il suffit simplement d’avoir un abonnement Netflix. Aucune souscription à autre service n’est nécessaire.

Il est assez intéressant de voir la plateforme de streaming vidéo continuer à étendre son catalogue de services. Après les séries, films et documentaires, nous voilà avec des entrainements de sports et depuis quelques mois avec des jeux vidéo pour smartphones Android et iOS.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : d’autres abonnements avec publicités en approche !