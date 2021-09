Netflix : les séries et films annoncés lors de l’évènement TUDUM (Stranger Things, The Witcher, Vikings…)

Le 25 septembre, Netflix a tenu un livestream du nom de TUDUM. Lors de cet évènement, la firme américaine de SVOD est venue lever le voile sur près de 100 productions originales, dont 70 séries et 28 films. L’occasion était donc de mise pour découvrir quelques nouveautés : nouvelles productions, bandes-annonces, teaser… Voici les grandes annonces faites par Netflix !

Les annonces à retenir de l’évènement TUDUM de Netflix

Si on reste dans l’actualité, Netflix a pris le temps d’annoncer que la série Sex Education profiterait d’une saison 4. Pour rappel, la saison 3 vient à peine de sortir le vendredi 17 septembre.

On part sur un Master : SEX EDUCATION SAISON 4, PROCHAINEMENT !!! #TUDUM pic.twitter.com/KgiKObzSA0 — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2021

Pour garder les fans en haleine, un court teaser concernant la dernière partie de La Casa de Papel, prévue pour le 3 décembre, a aussi été dévoilé.

Après deux ans d’absence, Stranger Things continue de se dévoiler avec un teaser de 2 minutes pour la saison 4. Netflix est aussi venu déclarer que cette dernière serait diffusée lors de l’année 2022.

On a aussi eu droit à une nouvelle bande-annonce du film Red Notice avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, prévu pour le 12 novembre.

De premières images de la série Vikings : Valhalla, spin-off de Viking, ont été présentées. Pour rappel, elle prendra place un siècle après les évènements de la série originelle.

La saison 2 de The Witcher vient aussi profiter de premières images avant son arrivée le 17 septembre.

Après Army of the Dead, on apprend désormais l’existence de Army of Thieves, disponible le 29 octobre. On y suivra l’histoire de Ludwig Dieter, engagé pour réaliser un casse avec une équipe de voleurs. Tout cela se passe bien évidemment avant la pandémie du premier film.

La date de lancement de Cobrai Kai saison 4 est désormais connue : 31 décembre.

Netflix annonce ensuite l’adaptation du comics Sandman de Neil Gaiman.

La série autour de l’univers League of Legends, Arcane, se dote ensuite d’une date de sortie et d’une nouvelle bande-annonce.

Pour finir, Ozark va profiter d’une saison finale en deux parties en 2022 ; une seconde saison de la série La Chronique des Bridgerton arrivera aussi 2022 ; et un nouveau film Tyler Rake des frères Russo est prévu.

Pour aller plus loin et voir l’ensemble des annonces de Netflix lors de l’évènement Tudum, n’hésitez pas à regarder l’évènement complet.

Encore un peu de temps ? Découvrez les nouveautés Netflix du mois d’octobre 2021 !