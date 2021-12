Nio ET5 : une berline électrique avec 1 000 km d’autonomie pour concurrencer Tesla

L’autonomie est aujourd’hui un argument important pour acheter une voiture électrique. Nio, un constructeur automobile chinois, l’a bien compris. Afin de concurrencer Tesla et sa Model 3, l’entreprise vient en effet d’annoncer la Nio ET5, une berline électrique proposant 1000 kilomètres d’autonomie.







Une autonomie monstre pour la Nio ET5

Nio est de retour avec une nouvelle berline électrique. Après la Nio ET7 en début d’année, l’entreprise est en effet de retour avec un nouveau modèle profitant de 1 000 km d’autonomie : la Nio ET5. Présenté à l’occasion des Nio Days dans la vie de Suzhou, ce modèle vient cette fois s’attaquer sévèrement à Tesla et sa Model 3.

Commençons les présentations, la Nio ET5 dispose de deux moteurs électriques, un de 150 kW à l’avant et un de 210 kW à l’arrière. Cela permet ainsi de profiter d’une puissance de 360 kW, soit 483 ch. Le constructeur automobile annonce notamment un 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes, contre 3,3 secondes pour la Tesla Model 3 Performance (6,1 secondes pour le modèle Standard et 4,4 secondes pour la Grande Autonomie). A l’intérieur, on retrouve une sobriété digne de Tesla avec un écran centrale, mais aussi l’assistant personnel NOMI sur le tableau de bord.

La Nio ET5 est proposée avec trois niveaux d’autonomie différente : une batterie de 75 kWh pour 550 km d’autonomie ; une de 100 kWh pour 700 km d’autonomie ; et une de 150 kWh pour atteindre les 1 000 km d’autonomie. Autre point intéressant pour concurrencer Tesla, Nio explique que l’ET5 « atteindra progressivement une expérience de conduite autonome sûre et rassurante pour des scénarios tels que les autoroutes, les zones urbaines, le stationnement et le changement de batterie« . Cette option devrait être disponible par abonnement à environ 100 euros par mois.

Le prix de départ de cette nouvelle berline électrique est de 328 000 yuans, soit environ 45 700 euros, dans le cas où la batterie est achetée ; ou de 258 000 yuans, soit environ 35 900 euros, pour la version BaaS (Battery-as-a-Service), soit un abonnement permettant de louer la batterie. La Nio ET5 sera disponible à partir du mois de septembre 2022 en Chine.