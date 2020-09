OM – ASSE : Comment voir le match Marseille contre Saint-Étienne en streaming ?

L’Olympique de Marseille, tombeur du Paris Saint-Germain il y a quelques jours, affronte l’AS Saint-Étienne ce soir à 21h. Ce match en retard comptant pour la première journée de la Ligue 1, oppose les deux dernières équipes ayant gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison. Devant une rencontre déjà décisive pour le classement, Olympiens et Stéphanois auront à cœur de remporter ce choc. Mais alors, où et comment regarder le match en direct ou en streaming ? Le Café du Geek vous donne toutes les informations nécessaires !

Pour regarder le match de ce soit en toute légalité, sans passer par les sites de streaming, il est toujours possible de s’abonner à la chaîne Téléfoot. Car passer par des sites de streaming peut être dangereux pour votre ordinateur, les virus et spams y sont nombreux, n’oubliez pas d’utiliser un Antivirus ! Les différentes formules se complètent bien et permettent à chaque fan de Football de trouver son bonheur. Et pour quelques euros de plus, les amateurs de séries pourront même ajouter un abonnement à Netflix.

Nous retrouvons donc les formules suivantes :

La formule Pass mobile only à 14,90€ par mois sans engagement, qui inclut les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 à regarder uniquement sur les Smartphone et les tablettes.

L'abonnement « classique » Téléfoot à 25,90€ par mois, avec engagement de 12 mois, qui inclut la Ligue 1, la Ligue 2 ainsi que la Ligue des Champions 2020-2021 et l'Europe League 2020-2021. Cet abonnement permettra de suivre le football sur tous les écrans et en 4K.

L'abonnement Netflix Téléfoot à 29,90€ par mois, qui est le même que le précédent, auquel est inclus une souscription à Netflix.

Cependant, de nombreux fans de football sont insatisfaits du service proposé par la chaîne du groupe Mediapro. Outre le prix, la qualité n’est pas au rendez-vous… Et c’est pourquoi de nombreux téléspectateurs optent vers les liens de streaming…

OM – ASSE : Les meilleurs liens de streaming pour voir le choc entre Marseille et Saint-Étienne

Pour vous aider dans votre recherche des meilleurs sites de streaming, Le Café du Geek a mis au point un guide dédié au streaming sportif. Vous y retrouverez tous les liens vers les différentes plateformes de stream !

Ci-après, vous pouvez également retrouver un liste de quelques liens directs :

Cependant, n’oubliez pas que le streaming reste punissable par la loi. De fait, pour vous protéger, n’hésitez pas à utiliser un VPN, nous vous recommandons CyberGhost pour ce soir ! Ces réseaux privés virtuels permettent de masquer votre identité sur Internet. Il s’agit donc d’une très bonne solution pour regarder les matchs sur un site de streaming en toute sérénité !