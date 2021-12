OnePlus Pad : la tablette signée OnePlus refait parler d’elle

Le marché des tablettes continue son petit boom. OnePlus devrait en effet prochainement entrer dans la danse avec un premier produit : la OnePlus Pad. Le leaker Mukul Sharma vient notamment de préciser la date de lancement de ce nouveau produit. La firme chinoise compterait en effet lancer sa tablette durant le premier semestre de l’année 2022. Petit problème, seul le marché indien devrait en profiter…

La OnePlus Pab en approche, mais pour la France

Les tablettes n’ont pas eu le vent en poupe depuis de quelques années. Cependant, la crise sanitaire est venue offrir un nouvel élan à ce marché. De plus en plus de constructeurs se mettent d’ailleurs à commercialiser ce type de produits (Xiaomi avec la Mi Pad 5, Realme avec la Realme Pad…) et d’autres acteurs bien implantés continuent d’en commercialiser et d’en préparer de nouveaux (Galaxy Tab S8 ; iPad Pro 2022…).

Durant le mois de juillet, de premières informations laisser entrevoir l’arrivée de OnePlus sur le marché des tablettes. Un brevet déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (UEPIO) mentionnait en effet le nom de « OnePlus Pad ». Aucune nouvelle n’est ensuite arrivée concernant cette possible tablette jusqu’à aujourd’hui. Le leaker Mukul Sharma vient en effet de dévoiler en collaboration avec 91 Mobiles de nouveau détail sur ce projet de OnePlus.

D’après l’informateur, la première tablette de OnePlus, alias la OnePlus Pad, devrait arriver durant le premier semestre 2022. Cette dernière ne serait cependant pas présentée en même temps que les futurs smartphones haut de gamme de la marque (les OnePlus 10). Dans les détails, on apprend que la tablette serait dévoilée en mars ou en avril. Malheureusement, Mukul Sharma explique que le produit n’est pour le moment prévu que pour le marché indien. Il faudra donc patienter afin de savoir si une commercialisation à l’international, et possiblement en France, est au programme.

