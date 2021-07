OnePlus prépare une première tablette du nom de OnePlus Pad

Les choses s’accélèrent chez OnePlus. Le célèbre constructeur de smartphones s’apprêterait à lancer une tablette sous le nom de OnePlus Pad d’après un brevet récemment déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (UEPIO). L’ambition de l’entreprise de se lancer sur ce marché n’est donc plus à prouver. De plus, la maison mère de la marque, BKK Electronics, propose déjà de nombreuses tablettes. Toutes les cartes semblent donc en main et prêtent à être jouées chez OnePlus.

Une tablette du nom de OnePlus Pad en approche

Récemment, les effectifs de OnePlus ont fusionné avec ceux Oppo. Une nouvelle intéressante pour le développement des smartphones de la marque, notamment du côté de l’OS. Au niveau des appareils, le constructeur a récemment lancé en Europe et sur d’autres marchés le Nord CE 5G. Du côté des projets de OnePlus, nous savons que des trackers de type AirTags seraient au programme, mais aussi l’arrivée de ses télévisions en Europe. Comme on peut le voir, les ambitions du constructeur ne sont pas uniquement autour des smartphones depuis quelque temps. La montre connectée OnePlus Watch et le bracelet connecté OnePlus Band lancés en 2021 en sont d’ailleurs la preuve.

Cette ambition d’élargissement de la gamme de produits ne va cependant pas s’arrêter en si bon chemin. OnePlus compterait en effet se lancer dans le marché des tablettes. Récemment, la marque chinoise a en effet déposé un brevet auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) concernant un « OnePlus Pad ». Outre ce nom, faisant amplement penser à un nom de produit de type tablette, aucune autre information n’a été donnée par le produit.

Le fait de lancer une tablette ne semble ainsi pas étonnant étant donné que OnePlus propose de plus en plus de produits. Il est aussi important de prendre en compte que d’autres marques de la multinationale BKK Electronics telles que Realme et Vivo développement aussi leurs propres tablettes. Les connaissances de chacun pourraient ainsi être mises en commun afin de mutuellement lancer leurs produits dans les jours, semaines ou mois à venir.