iPhone : plusieurs noms de réseaux désactivent le Wi-Fi des smartphones

iOS n’est pas libre de tous bugs. Un chercheur en cybersécurité vient en fait de découvrir qu’une multitude de réseaux permettaient de désactiver le Wi-Fi des iPhone, simplement par leurs noms. Selon les premières informations, les réseaux comportant notamment le signe « % » permettraient de faire planter les smartphones d’Apple de cette façon. Pour arriver à finalement profiter d’un de ses types de réseaux, il sera alors nécessaire de réinitialiser complètement l’iPhone.

Les noms de réseaux impactent encore le Wi-Fi des iPhone

Récemment, un bug d’iOS a été découvert par un chercheur en cybersécurité. Celui-ci désactivait tout simplement le Wi-Fi des iPhone lorsqu’une personne tentait de se connecter à un réseau du nom de %p%s%s%s%s%n. Outre ce problème, cela empêchait notamment l’utilisateur de réactiver le Wi-Fi après plusieurs redémarrages. Il était même nécessaire de réinitialiser l’iPhone afin de pouvoir réutiliser le Wi-Fi… Le dimanche 4 juillet, le même chercheur est revenu avec un bug du même type.

Carl Schou annonce ainsi sur Twitter : « Vous pouvez désactiver définitivement le WiFi de n’importe quel appareil iOS en hébergeant un Wi-Fi public nommé %secretclub%power ». Selon ces informations, le bug n’affecterait que les iPhone tournant sous iOS 14 ou iOS 15. Pour corriger le bug, le chercheur semble à bout de solutions : « J’ai réinitialisé les paramètres réseau plusieurs fois, forcé le redémarrage de l’iPhone et je suis à court d’idées ».

Afin de retrouver son très cher Wi-Fi, il faudra ainsi de nouveau réinitialiser son smartphone Apple aux réglages d’usine. Il est ainsi nécessaire de se rendre dans les Réglages de l’iPhone, accéder au menu Général, appuyez sur l’option Réinitialiser, toucher Effacer contenu et réglages, rentrez son code de déverrouillage, appuyez sur Effacer l’iPhone et entrer le mot de passe de son compte Apple… et pleurer au passage.

Espérons désormais qu’à l’avenir Apple trouve une solution pour combler ce problème pouvant impacter plusieurs utilisateurs se connectant à des réseaux de ce type.

