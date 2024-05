Onkyo TX-SR3100 : Le futur du divertissement domestique – Ravissez vos sens !

Réjouissez-vous, amateurs de technologies audiovisuelles ! En effet, Onkyo® dévoile son nouvel amplificateur TX-SR3100, assemblé minutieusement par ses ingénieurs japonais. Cette nouvelle version offre 5.2 canaux, promettant d’améliorer considérablement votre expérience de divertissement à domicile. Que ce soit pour les films, la musique ou les jeux vidéo, elle vous garantit une amélioration notable.

Une expérience intégrale avec Onkyo TX-SR3100

L’amplificateur TX-SR3100 embarque des technologies de pointe pour décoder l’audio et optimiser le visuel. On trouve parmi ces technologies Dolby Atmos® et DTS® pour l’audio, ainsi que Dolby Vision et HDR10+ pour la vidéo. Ces technologies améliorent la qualité sonore et visuelle, pour une expérience immersive complète.

Le TX-SR3100 est également équipé du Dolby Atmos Height Virtualizer, une technologie qui permet de produire un effet sonore immersif à partir de n’importe quelle source stéréo. Ce processus réduit le besoin d’enceintes supplémentaires de type Atmos.

Une capacité de résolution 8K et 4K Ultra HD pour une image sublime

Grâce au standard HDMI 2.1a, le TX-SR3100 prend en charge une large gamme de signaux vidéo, notamment les formats haute résolution, en 8K60Hz et 4K120Hz.

Une solution de calibration sur-mesure pour chaque espace d’écoute

La technologie exclusive d’Onkyo, appelée « AccuEQ », assure la configuration acoustique optimale d’un système d’enceintes dans votre espace d’écoute. De plus, elle compense les défauts acoustiques et assure une qualité audio irréprochable adaptée spécifiquement à chaque environnement.

La technologie Vocal Enhancer renforce les dialogues et les voix lors de n’importe quelle scène, ce qui assure une excellente compréhension de chaque mot. De plus, cette amélioration se produit indépendamment du volume et de l’ambiance sonore.

Des bandes sonores haute qualité avec ONKYO TX-SR3100, même avec la compression de fichiers

Grâce au mode « Music Optimizer DSP », il est désormais possible de restaurer les fichiers compressés à la qualité d’origine. Cette fonction maximise pleinement la profondeur et la richesse du son, ce qui la rend ainsi particulièrement utile pour les formats tels que WMA, AAC et MP3.

L’amplificateur ONKYO TX-SR3100 est l’équipement essentiel pour un divertissement domestique optimal. De plus, grâce à ses fonctionnalités avancées, il offre une expérience immersive et haute qualité qui révolutionne le plaisir de regarder des films, d’écouter de la musique et de jouer à des jeux. Alors, qu’attendez-vous pour faire de chaque session un moment vraiment spécial ? Dites-nous ce que vous pensez de cette nouveauté ou partagez l’article pour rendre heureux les technophiles dans votre entourage !