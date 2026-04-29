Palm Jebel Ali avance avec succès: 544 villas et services exclusifs

Palm Jebel Ali fait parler de lui avec une nouvelle étape de son développement. Plus de 3,5 milliards d’AED sont investis pour bâtir 544 villas modernes. Cette initiative marque un tournant dans l’expansion du littoral de Dubaï, attirant l’attention de futurs résidents et investisseurs du monde entier.

Les nouveaux contrats renforcent le développement

Nakheel, acteur majeur de l’immobilier à Dubaï, a attribué deux grands contrats. Ginco General Contracting et United Engineering Construction (UNEC) construiront ces villas sur différentes zones du projet. Les travaux débuteront ce trimestre, et la livraison est prévue pour la fin de l’année 2028. Cette étape confirme les ambitions de Palm Jebel Ali en matière de développement urbain de qualité.

Détails des villas et avancement des travaux sur l’archipel

Le projet comprend plusieurs quartiers. Tout d’abord, Ginco construira 354 villas sur les frondes A à D. Parallèlement, UNEC prendra en charge 190 villas sur les frondes E et F. Par ailleurs, les villas proposées sont issues des collections Beach et Coral, conçues avec des architectes de renommée internationale. Ainsi, ces résidences conjuguent architecture moderne et confort recherché par les familles.

Palm Jebel Ali, pôle majeur de l’expansion urbaine de Dubaï

Palm Jebel Ali s’étend sur 13,4 kilomètres et relie sept îles formant 16 frondes, soit plus de 90 kilomètres de littoral. Ce projet s’inscrit dans la vision à long terme de Dubaï 2040. Il soutient la croissance durable et attire des habitants venus du monde entier. Palm Jebel Ali ambitionne ainsi de devenir une adresse incontournable au bord de l’eau.

Les infrastructures et services proposés aux futurs résidents

Pour répondre à tous les besoins, Palm Jebel Ali prévoit de nombreux services :

Un centre commercial de 9 000 m²

de 9 000 m² Une mosquée conçue par Skidmore, Owings & Merrill, pouvant accueillir 1 000 personnes

Des residences privées Palm Central, pour une vie insulaire moderne

Tout est pensé pour offrir une qualité de vie exceptionnelle.

En conclusion, Palm Jebel Ali avance à grands pas vers son objectif de créer un espace de vie unique à Dubaï. Villas modernes, engagement écologique et infrastructures de qualité placent ce projet parmi les plus attractifs du marché immobilier. Ce nouvel archipel promet un avenir ambitieux aux résidents et investisseurs en quête d’excellence.

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