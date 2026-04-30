Pudu Robotics dynamise sa présence en Amérique avec Dallas

Pudu Robotics, un acteur majeur dans la robotique de service commerciale, marque une nouvelle étape de son développement. L’entreprise vient d’inaugurer son siège social américain à Dallas, symbole de son engagement à long terme envers les Amériques. Grâce à cette implantation stratégique, Pudu Robotics ambitionne d’accélérer sa croissance sur le continent américain et d’offrir des solutions innovantes à de nombreux secteurs.

Ouverture du nouveau siège social de Pudu Robotics à Dallas

Le choix de Dallas n’est pas un hasard. Cette ville offre une logistique robuste et un environnement favorable aux affaires. Le nouveau siège combine bureaux modernes, salle d’exposition et entrepôt, répondant ainsi aux besoins croissants de l’entreprise. Grâce à cette installation, Pudu Robotics améliore la coordination régionale et optimise l’efficacité de ses opérations en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. À noter que Pudu transforme aussi son bureau de Santa Clara pour renforcer la logistique à l’échelle nationale.

Stratégie d’expansion et adaptation aux marchés américains

Entrée sur le marché américain en 2018, Pudu Robotics a déjà déployé près de 15 000 robots sur le continent. La gamme de produits s’adapte parfaitement aux besoins locaux :

Service en hôtellerie et vente au détail avec BellaBot

Nettoyage commercial grâce à la série PUDU CC1

Livraison industrielle avec les robots T-series

Intelligence artificielle incarnée via la série D5

L’entreprise développe aussi son réseau de distributeurs et noue des partenariats solides dans des secteurs variés comme la logistique, la santé, et la grande distribution.

Croissance des solutions robotiques Pudu dans divers secteurs

La présence de Pudu Robotics s’étend rapidement. Ses robots sont déjà adoptés par des géants mondiaux tels que Walmart, NASA ou Honeywell. Cette percée s’accompagne d’une croissance rapide du chiffre d’affaires et d’un recrutement massif de professionnels, pour accompagner les clients et garantir un service de qualité. Les robots Pudu facilitent le travail des entreprises tout en améliorant la productivité et la sécurité.

En résumé, Pudu Robotics se positionne comme leader incontesté de la robotique de service en Amérique et dans le monde. Grâce à son nouveau siège à Dallas, l’entreprise accélère son expansion tout en continuant d’innover pour répondre aux besoins des professionnels. Le futur s’annonce prometteur pour Pudu Robotics, qui vise à révolutionner de nombreux secteurs grâce à la robotique intelligente.

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