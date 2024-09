PGYTECH fait sensation à l’IBC 2024 avec ses nouveautés

L’International Broadcasting Convention 2024 (IBC 2024) aura lieu à Amsterdam du 13 au 16 septembre. Cette année, PGYTECH fera ses débuts marquants auprès des fans européens. La marque, déjà bien connue dans l’univers de la photographie, présentera sa gamme complète de produits, notamment le sac à dos OnePro, très attendu. Voici ce que vous devez savoir sur leur participation à cet événement majeur.

PGYTECH dévoile ses produits phares à l’IBC 2024

PGYTECH exposera ses produits au stand 12.C82. Parmi les produits phares, on retrouvera le célèbre sac à dos OnePro, devenu un indispensable pour les photographes. Ce sac, qui a cartonné sur Kickstarter, est le premier à intégrer un système de portage adapté à l’alpinisme. La marque présentera également le sac photo OneMo 2, les Mantispods et l’étui lector de cartes CreateMate. Tous ces produits sont réputés pour leur qualité et leur facilité d’utilisation.

Le sac à dos OnePro, star de l’événement

Le sac à dos OnePro est la principale attraction du stand PGYTECH. Ce sac offre une capacité de stockage impressionnante et une protection robuste. Grâce à son design innovant, il a reçu des avis élogieux des photographes du monde entier. Le OnePro n’est pas seulement fonctionnel, mais aussi stylé, ce qui en fait un choix idéal pour les photographes professionnels et amateurs.

Jeu-concours et réductions spéciales pour les fans

Pour rendre l’événement encore plus excitant, PGYTECH organise un jeu-concours. Les visiteurs peuvent gagner de nombreux prix. De plus, une réduction de 10% est offerte à tous les fans de PGYTECH. Ce rabais est valable sur tous les produits achetés durant le salon et sur le site officiel.

À propos de l’IBC et de PGYTECH

L’IBC est un salon de premier plan pour les équipements de diffusion en Europe. Il attire des marques de renom comme Sony et Canon. PGYTECH, fondée en 2015, s’est donnée pour mission de rendre la photographie plus agréable. La marque est déjà reconnue internationalement et a remporté plusieurs prix de design prestigieux, dont le Red Dot et l’iF.

En résumé, la présence de PGYTECH à l’IBC 2024 marque une étape importante pour la marque. Avec leurs produits innovants, notamment le sac à dos OnePro, PGYTECH continue de se positionner comme leader dans le domaine des accessoires photographiques. Ne manquez pas leur stand et profitez des offres spéciales pour enrichir votre équipement photo.

Lisez notre dernier article tech : LG révolutionne votre maison avec ses nouveaux appareils intelligents et éco-responsables : IFA 2024